Basta sosta selvaggia davanti all'ingresso monumentale di Villa Ada

Ci sono voluti tre anni e mezzo, ma finalmente l'ingresso monumentale di Villa Ada in via Salaria 267 ha i suoi parapedonali. Era il 1° febbraio 2019, infatti, quando la commissione lavori pubblici presieduta da Valentina Caracciolo (Pd), durante un sopralluogo, annunciò l'intenzione di installare dei "colonnotti" in marmo per impedire la sosta abusiva delle macchine.

In questi giorni, come fa sapere l'assessora ai lavori pubblici Paola Rossi, i lavori si sono conclusi. Il II municipio, oltre all'installazione di sei parapedonali uniti da una catena per impedire il parcheggio, ha proceduto anche alla sostituzione dei sampietrini che caratterizzano l'area antistante il grande cancello.

La richiesta di quest'opera era partita dall'associazione Amuse: "Un desiderio partito alcuni anni fa su sollecitazione di Amuse. Diverse le commissioni con Valentina Caracciolo, Carlo Manfredi e Gian Paolo Giovannelli. Da assessora insieme all’ufficio tecnico ho ripreso il percorso, ora a completamento attendiamo il restauro del portale già annunciato dell’assessora Sabrina Alfonsi, che ringraziamo per l’importante lavoro che sta conducendo sulla nostra Villa".