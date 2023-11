Chiusura notturna via Pinciana: cambia il percorso del bus 53

Nella notte fra lunedì 27 e martedì 28 novembre 2023, causa lavori resterà chiusa via Pinciana, precisamente tra piazzale Brasile e via Giacomo Puccini.

La chiusura del tratto stradale si deve per via di un cantiere notturno che sarà operativo fra le ore 21:00 di lunedì e le 07:00 di martedì. Per questi interventi sarà modificato il percorso della linea bus 53 con ben tre fermate disattivate.

Infatti l'autobus in direzione piazza Mancini, arrivato a via Veneto proseguirà per via Boncompagni, via Piemonte, via Giacomo Puccini, via Pinciana, per poi continuare con il suo regolare itinerario fino all'arrivo al capolinea.