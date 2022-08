Lo storico cinema di quartiere chiude i battenti: è il 102° a Roma

Il multisala King a via Fogiano 27, due passi da Villa Ada e piazza Crati nel Trieste-Salario, ha chiuso i battenti. E non è una lunga pausa estiva. Lo storico cinema del II municipio - di proprietà di Circuito Cinema - non riaprirà più, per il dispiacere di intere generazioni che lo hanno visto crescere insieme al quartiere da oltre quarant'anni.

A Roma hanno chiuso 102 cinema

La crisi del settore, d'altronde, è in pieno svolgimento. La pandemia iniziata nel 2020 ha velocizzato un trend che già si era avviato in epoche precedenti, con la chiusura di 101 sale (adesso 102), tutte mappate dal progetto (tutto al femminile) Dire Fare Cambiare, che si occupa di diffondere la cultura sostenibile. In totale, secondo il loro monitoraggio, a Roma hanno chiuso 43 cinema, 53 sono stati trasformati in altro (soprattutto supermecati e bingo, ma anche ristoranti o altre attività commerciali), solo 5 hanno riaperto.

Nel municipio le chiusure si susseguono

A febbraio 2022 il presidente dell'Atip, associazione teatri italiani privati, prevedeva che per giugno il 40% delle sale, anche cinematografiche, avrebbero chiuso. Una mattanza resa ancora più veloce dall'emergenza sanitaria. Nel quadrante Parioli-Pinciano-Salario sono diversi i cinema che hanno già chiuso. Prima del King, infatti, hanno smesso di trasmettere pellicole l'Europa, il Roxy e il Caravaggio. In anni meno recenti si erano spente le luci anche all'Embassy.

"Dispiace, ma siamo fiduciosi per la stagione"

Secondo quanto è stato possibile apprendere da RomaToday, le cause della chiusura del King non sono da attribuire a un affitto più alto richiesto dalla proprietà, ma a una ripresa in possesso dell'immobile da parte di quest'ultima, con l'intento di venderlo. "Ho saputo di questa chiusura a metà luglio - fa sapere Maria Puglia, operatrice del Circuito Cinema - e sicuramente quando si chiude una sala lascia sempre un segno nel quartiere. Per quanto riguarda gli atri cinema del gruppo, quindi Quattro Fontane, Eurcine, Giulio Cesare e Nuovo Olimpia, da dopo le chiusure per la pandemia abbiamo cercato di rilanciare l'offerta, aggiungendo ai film di prima visione anche rassegne e festival dedicati. C'è un trend di chiusure? E' dovuto soprattutto alla pandemia. Adesso vediamo un periodo migliore davanti a noi, siamo fiduciosi, arriveranno molti ottimi film dal Festival di Venezia".