Occupazioni e burocrazia, lo chalet di Villa Ada è ancora abbandonato. Il punto

Quasi quindici mesi fa è stato presentato un progetto per la ristrutturazione dell'ex chalet del custode che si trova a Monte Antenne, destinandolo a spazi per un centro giovanile. In realtà, a parte una serie di occupazioni abusive e conseguenti sgomberi - spesso avvenuti su segnalazione di associazioni e cittadini - non è successo nient'altro. Il motivo è "semplice": la lentezza della burocrazia.

Lo chalet disabitato nel cuore di Villa Ada

A Monte Antenne c'è uno chalet costruito in occasione dei Giochi olimpici del 1960. Dentro ci viveva il custode del campeggio, realizzato proprio per quella grande manifestazione sportiva, destinato a centinaia di giovani. E' vuoti dagli anni '80 e dall'inizio della scorsa consiliatura il II municipio lo ha "puntato", volendolo sfruttare come centro giovanile. A marzo 2022 sembrava che l'iter si fosse sbloccato e che si potesse addirittura pensare a un'inaugurazione entro l'estate.

Il restyling necessario per renderlo sicuro

Non è stato così. Il vicepresidente Emanuele Gisci, con delega al patrimonio, ci aveva spiegato che "grazie all'assessora capitolina Sabrina Alfonsi si è tutto velocizzato". Ma per renderlo fruibile bisogna metterci pesantemente mano: cambiare l'impianto elettrico, montare finestre a norma e inferriate per evitare effrazioni, installare una porta blindata, rifare i bagni, sistemare l'area esterna. Non c'è ancora una ditta incaricata.

L'assessora: "Il budget c'è, ma non so in che tempi inizieranno i lavori"

"Stiamo portando avanti la gara per l'aggiudicazione - spiega oggi l'assessora ai lavori pubblici del II, Paola Rossi - e non mi lancio in tempistiche perché non è mio costume. Abbiamo appena chiuso gare per 15 milioni di euro di lavori stradali, abbiamo due pedonalizzazioni in ballo, non è semplice. Per fare questi lavori abbiamo un budget complessivo di 500.000 euro, da dividere anche con il centro giovanile di via Aldrovandi e con alcuni centri anziani, si tratta di soldi inseriti nel piano investimenti e dedicati specificatamente a manutenzione straordinaria per edifici non scolastici". Insomma, i soldi ci sono, l'iter per la gara d'appalto è iniziato, ma per vedere la luce i giovani del II municipio dovranno pazientare. Non è stata l'estate 2022, non sarà quella 2023.