Lo chalet di Villa Ada sarà pronto (forse) a giugno. Poi la decisione sulla gestione

Per far diventare fruibile lo chalet di Villa Ada a Monte Antenne ci vorranno ancora un paio di mesi, forse. I lavori di messa in sicurezza e adeguamento finanziati dal II municipio sono iniziati il 22 gennaio e come fa sapere l'assessora ai lavori pubblici, Paola Rossi, dovrebbero concludersi in un paio di mesi da adesso. Quindi, forse, entro giugno.

Il destino dello chalet di Villa Ada

In commissione politiche educative municipale, convocata da Francesca Morpurgo di Roma Futura, sono arrivati gli ultimi aggiornamenti sui lavori di ristrutturazione dell'ex chalet del custode di Monte Antenne. Un piccolo edificio di circa 150 mq utilizzato durante i Giochi del 1960, a servizio del campeggio destinato a centinaia di giovani durante la rassegna sportiva e vissuto fino agli anni '80. Lasciato dal custode, è rimasto abbandonato. Preda di vandali e occupanti abusivi. Adesso è oggetto di una progettazione che vede come obiettivo l'apertura di un secondo centro giovanile dopo quello in via Aldrovandi 12 al Pinciano.

La ristrutturazione in corso

L'iter è stato lungo e sofferto. Il progetto è stato approvato a marzo 2022, ma per aggiudicare la gara di ristrutturazione ci è voluto un anno e mezzo circa. Nel mezzo, nuove occupazioni abusive da sgomberare. Dall'impianto elettrico agli infissi, dal portoncino di ingresso ai bagni, tanti i lavori da fare per rendere agibile l'immobile, che gode anche di un ampio spazio esterno. Intanto che la ditta procede coi lavori, la politica municipale discute come verrà gestito il futuro centro giovanile.

Chi gestirà il nuovo centro giovanile

"Ne parleremo molto in commissione - spiega Francesca Morpurgo - per capire se metterlo a bando scegliendo un soggetto terzo o formare un gruppo di ragazze e ragazzi che se ne prenderanno carico. Il nuovo regolamento sui centri giovanili, appena approvato in consiglio, prevede entrambe le opzioni. Dovremo poi capire che impronta dare a quel luogo. Via Aldrovandi è molto grande, vengono svolte molteplici attività contemporanee, mentre lo chalet è più piccolo. Dovremo essere rapidi, perché dopo i lavori il rischio di nuove occupazioni è sempre dietro l'angolo".