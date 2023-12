Un cavo elettrico non autorizzato inchiodato all'antico ponte Salario

Un cavo elettrico (non autorizzato) inchiodato a un ponte del II secolo avanti Cristo. È quanto ritrovato dai volontari di Retake Roma Sacco Pastore e dell'Osservatorio Sherwood durante alcune operazioni di pulizia degli argini dell'Aniene a ridosso del Salario Center.

Dopo aver portato via una montagna di rifiuti che rischiava di finire nel fiume, gli attivisti hanno iniziato a vigilare sull’area per evitare nuovi sversamenti abusivi. Ma quello che hanno scoperto a inizio dicembre non ha nulla a che fare con le discariche illegali. Con grande stupore hanno visto comparire un lungo corrugato grigio attaccato con stop e graffette sul ponte Salario, precisamente sul fornice laterale che costituisce la parte originaria archeologica datata tra la fine del II secondo secolo a.C. e la prima metà del I secolo a.C..

Detto altrimenti: qualcuno ha bucato la pietra antica con un trapano per fissare un cavo e attraversare la sovrastante via Salaria. Tra le ipotesi che si tratti dell'alimentazione elettrica di un cartellone pubblicitario posizionato di fronte il Salario Center. Il corrugato contiene un cavo verde che si vede raggiungere una scatola di derivazione sul quale è apposto l’adesivo di un’impresa pubblicitaria che ha in gestione l’impianto luminoso posto sul lato opposto della Salaria.

Mai autorizzato dalla Soprintendenza

Le associazioni hanno presentato un esposto cui ha fatto seguito una nota della Soprintendenza Speciale alle Belle Arti di Roma che precisa di "non aver rilasciato nessuna autorizzazione in merito e che provvederà a verificare eventuali danneggiamenti al bene archeologico". RomaToday ha interpellato anche il dipartimento Affissioni e Pubblicità del Comune che ha risposto di “aver attivato un controllo e che le azioni a tutela dei beni monumentali spettano alla Soprintendenza statale che è stata avvisata".

Dunque saranno le autorità ad accertare il reale scopo del cavo elettrico e eventualmente sanzionare chi ha avuto il coraggio di farlo passare in un punto così delicato. "È uno scempio ai danni di un bene archeologico in un territorio già duramente provato dai continui sversamenti di rifiuti", spiega Lorenzo Grassi dell’Osservatorio Sherwood. "Adesso che la Soprintendenza ha dichiarato di non aver autorizzato alcun passaggio, aspettiamo che siano i Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale e la Polizia Locale ad accertare la responsabilità".

La parte alta del ponte romano andò perduta a metà dell’800 e fu ricostruita in cemento armato nel 1930 per allargare la via Salaria. In quell’occasione furono rimosse le strutture antiche più alte conservando i due archi inferiori, in uno dei quali appunto passa il corrugato. Il regime fascista piantò qui un cippo marmoreo col tipico fascio littorio per segnalare il confine tra le strade statali e quelle del Comune di Roma. Ma qualcuno nei giorni scorsi ha gettato in terra il cippo che ora rischia di essere rubato. I volontari avevano già notato la scomparsa della lunetta superiore e temono che anche il resto possa essere rimosso.