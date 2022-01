Villa Ada, scontro Pd-M5s sui fondi per i casali storici: "Diaco non sa leggere i bilanci"

Sull'ampio e vincolato terreno di Villa Ada si consuma un battibecco tra Pd e Cinquestelle, l'ennesimo. I pentastellati, tramite Daniele Diaco ed Elisabetta Gagliassi, portavoce rispettivamente in Campidoglio e nel Municipio II, nella giornata di ieri avevano attaccato il sindaco Gualtieri per aver stralciato dalla manovra di previsione 4.400.000 euro dedicati al parco storico "messi a bilancio dalla giunta Raggi".

I milioni "mancanti"

"Questa volta a essere stata cassata - scrivevano i due - è un'opera di rilevanza fondamentale e grande importanza storica inserita nel parco di Villa Ada, polmone verde di Roma nord: sono stati stralciati nello specifico 4 milioni e 400mila euro per il restauro e la riqualificazione del Casale delle cavalle madri e di altri fabbricati. Perché, caro sindaco e cara assessora Alfonsi, questi fondi già stanziati sono finiti nel dimenticatoio? Attendiamo risposta con la consueta vostra solerzia".

La replica del Municipio

La risposta è arrivata, innanzitutto dal vicepresidente del municipio Emanuele Gisci, contattato da RomaToday: "I soldi a cui fanno riferimento Diaco e Gagliassi - spiega l'esponente della giunta Del Bello, con delega al Bilancio - erano inseriti nel Dup, il documento unico di programmazione, in cui si inseriscono tutti gli obiettivi da realizzare con le risorse di bilancio, ma che non sono immediatamente disponibili". In pratica una sorta di "wish list", un libro dei desideri che va poi trasformato in impegni di spesa reali. "L'ente successivamente deve trovare le coperture - prosegue Gisci - ma la giunta Raggi non aveva inserito i livelli minimi di progettazione. Gualtieri e in particolare l'assessora Sabrina Alfonsi, invece, i soldi li hanno trovati e messi a bilancio".

Gli investimenti su Villa Ada

Ma quanto spenderà il comune di Roma su Villa Ada? Circa 9 milioni di euro. Di questi, 1.350.000 euro saranno dedicati alla realizzazione del restauro del casale della finanziera, 6.500.000 euro per il restauro dell'ex scuderia, 700.000 euro per il restauro del casale della tribuna, 400.000 euro per risistemare i viali, 100.000 euro per la realizzazione del progetto di restauro del casale delle Cavalle Madri.

"Una polemica inutile e priva di senso"

“Esprimiamo grande soddisfazione - hanno poi fatto sapere in una nota congiunta Gisci e la presidente Francesca Del Bello - per lo stanziamento nel bilancio comunale di circa 9 milioni di euro destinati a Villa Ada per la riqualificazione degli edifici storici e per la manutenzione straordinaria dei viali. Avevamo detto in campagna elettorale che la salvaguardia delle ville storiche sarebbe stata una delle priorità e questa decisione conferma che il sindaco Gualtieri, l’assessora Alfonsi e tutta la giunta stanno andando nella giusta direzione”. Sulla polemica di Diaco e Gagliassi: "Inutile e priva di senso - concludono - perché le risorse a cui si riferiscono, oltre ad essere la metà dei fondi previsti dall'attuale amministrazione, erano intendimenti nel documento di programmazione. Invece nel bilancio attuale si tratta di fondi immediatamente disponibili”.

La replica di Alfonsi

In seguito agli strali della coppia pentastellata, anche Alfonsi ha ritenuto opportuno dichiarare, ricordando la differenza tra Dup e piano di investimenti: "Il documento unico di programmazione non ha impatto finanziario - spiega l'assessora capitolina ad Ambiente e Ciclo dei rifiuti - ed elenca gli obiettivi che si pone l'amministrazione, mentre il piano di investimenti è parte integrante del bilancio di previsione". Alfonsi coglie l'occasione per ricordare all'opposizione che "il casale delle Cavalle Madri, il parco di via Ponderano, la Cervelletta, Villa Lazzaroni, la manutenzione delle aziende agricole erano contenuti nel Dup, non nel bilancio. Li abbiamo stralciati perché non c'erano i livelli minimi di progettazione. Ora invece sono nel piano investimenti".