Ai Parioli l'asfalto continua a franare. Roma nord è il quadrante delle voragini

Le strade di Roma si aprono ormai quotidianamente. C'è un quadrante, però, nel quale ultimamente le voragini si sono susseguite quasi a cadenza settimanale, creando disagi alla circolazione e costringendo quasi sempre Acea Ato 2 a mettere mano a condotte fognarie vetuste o a risolvere cedimenti dovuti a cavità naturali. L'ultimo caso è del 3 maggio a via Ettore Ximenes, nel cuore dei Parioli.

Le voragini di Roma nord

A fine gennaio un mezzo Ama è finito in una voragine, con le ruote inghiotitte dall'asfalto, in via dei Giordani nel pieno quartiere Trieste, a due passi da piazza Crati. Tre mesi dopo, mentre ancora non si è risolto il danno, a via Salaria 46 (tra via Isonzo e via Aniene) si apre un'altra buca nel manto stradale e proprio in questi giorni dovrebbe essere in via di conclusione il cantiere come annunciato da Acea. In quel caso, faceva sapere l'azienda "la voragine è stata provocata dall’assestamento e dal crollo di una cavità naturale, evento che ha anche danneggiato alcune infrastrutture".Tre giorni prima, però, in via Niccolò Piccini nei pressi di Villa Chigi, un'altra voragine si era aperta tra il civico 35 e via Animuccia.

Crolla l'asfalto nel cuore dei Parioli

Spostandoci poi nel cuore dei Parioli, il 3 maggio c'è stato un cedimento in via Ettore Ximenes, parallela di via San Valentino. Una strada stretta a senso unico dove transita anche una circolare Atac. Come fa sapere l'assessora ai lavori pubblici del II municipio si è trattato di "un cedimento del sistema fognario - spiega - . Oggi (8 maggio,ndr) dovrebbero iniziare i lavori a una profondità che consente un intervento rapido, senza opere strutturali a servizio come invece succedeva a via Salaria, essendo il danno profondo 13 metri. Acea Ato 2 ha stimato in 10 giorni la conclusione dei lavori".

Disciplina di traffico a via Piccinni e via Ximenes

Riguardo alla viabilità, per il danno a via Ximenes è stata istituita una disciplina temporanea di traffico che prevede il divieto di transito nel tratto compreso tra il numero civico 18 e Via Antonio Pollaiolo, eccetto i mezzi utilizzati per i lavori, l'istituzione di una strada senza uscita con accesso da Via di S. Valentino e chiusura in corrispondenza del numero civico 18, il divieto di transito nel tratto senza uscita, eccetto veicoli diretti alle aree interne ai fabbricati e mezzi utilizzati per i lavori e infine il divieto di fermata sul lato dei numeri civici pari. Per via Piccinni, invece, il divieto di transito dal 35 a via Animuccia, strada senza uscita con accesso da via Anerio e chiusura in corrispondenza del civico 35, divieto di transito conseguente e divieto di sosta h24 con zona rimozione sul lato dei numeri civici pari tra via Anerio e fronte numero 37. Inoltre, divieto di sosta h24 e rimozione su tutta la sede stradale nel tratto di via Piccinni tra il civico 35 e via Animuccia e istituzione del dare precedenza all'intersezione con via Anerio per chi proviene dalla strada senza uscita e infine direzione obbligatoria a destra all'intersezione con via Anerio per gli stessi veicoli.

Fogne vecchie e la strada cede

Fogne vecchie, anche di cent'anni, costruite con mattoncini che dopo decenni di usura inevitabilmente cedono. D'altronde anche il flusso di traffico attuale non è certo lo stesso dei primi del '900, quando ancora si vedevano le carrozze: oggi a battere le strade romane ci sono camion, furgoni, autobus e quasi sempre le vie coinvolte sono quelle più trafficate. E quando non sono le fogne, ci si mettono le cavità naturali e le falde acquifere.

I casi più rilevanti nel recente passato

A largo Somalia e vie limitrofe, a pochi metri da via Piccinni e a 6 km da via Ximenes, nel luglio 2021 cedette di schianto il manto stradale quasi al centro della piazza e solo a gennaio 2022 partirono i lavori per ricostruire completamente due camere collegate tra loro a sostituzione del vecchio impianto ormai logoro e inservibile. La viabilità è tornata regolare in quella zona a settembre 2022, dopo oltre un anno di disagi anche molto pesanti. A via Bruno Buozzi, altra iconica strada dei Parioli, una voragine di metà dicembre è stata definitivamente risolta dopo 4 mesi, con la riapertura della viabilità. Per via dei Giordani c'è ancora da aspettare: a fine aprile Acea Ato 2 attendeva che l'ultimo dei sottoservizi presenti facesse il suo dovere, sollecitato anche dal municipio.