Arriva una pioggia di milioni per le strade del quadrante di Roma nord: i quartieri coinvolti

Nuovo manto stradale, nuovi marciapiedi e nuova segnaletica. Nel quadrante di Roma nord stanno arrivando 17 milioni di euro che investiranno tutti i quartieri. I lavori sono iniziati il 12 giugno e proseguiranno nei prossimi mesi estivi per sfruttare la chiusura delle scuole per impattare meno sulla viabilità e sugli spostamenti.

Una pioggia di milioni per le strade di Roma nord

Grazie allo stanziamento in bilancio deciso da Roma Capitale e dedicato alla riqualificazione delle arterie stradali nei municipi e ai fondi per il Giubileo 2025, in II municipio gli operai sono già all'opera. L'obiettivo principale è rifare il fondo stradale e il manto, i marciapiedi e la segnaletica orizzontale spesso sbiadita e non più efficace. Quattro milioni di euro sono destinati ai quadranti San Lorenzo-Bologna, Trieste-Africano, Parioli-Pinciano e Flaminio-Villaggio Olimpico.

I quartieri con maggiore attenzione

Una fetta più corposa, pari a 7,5 milioni di euro, sono stati messi sul rifacimento delle strade in quartieri specifici come Africano, Flaminio, Italia, San Lorenzo, Trieste, Pinciano e Parioli. Si sono aggiunti, poi, 4 milioni di euro grazie al Giubileo 2025, di cui 3 milioni per le strade e 1 milione per i marciapiedi, oltre a 2 milioni di euro solo per via Pinciana.

"Risolveremo le principali criticità"

“E’ la prima volta che sarà eseguito un intervento globale di riqualificazione delle nostre strade . hanno commentato Francesca Del Bello e Paola Rossi, rispettivamente presidente e assessora ai lavori pubblici del II -. Un’operazione che risolverà le principali criticità, alla quale si aggiungeranno alcuni importanti interventi predisposti dal Dipartimento CSIMU sulla grande viabilità, nonché dalle società di sottoservizi con cui si è aperto un tavolo di coordinamento”.