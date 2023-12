Il municipio dove la raccolta differenziata è quasi 20 punti sopra quella di Roma

Migliora sensibilmente la situazione raccolta dei rifiuti nei quartieri di Roma nord. In particolare tra Parioli e Africano, Flaminio e Bologna. Insomma, nel II municipio. I dati arrivano direttamente dall'assessorato ad ambiente e ciclo dei rifiuti, che ha "fatto i conti" aggiornati al mese di novembre e ha passato in cernita anche le utenze non domestiche, cioè le attività commerciali.

Nel II municipio differenziata al 62%

Il primo dato che emerge è quello della raccolta differenziata. In una città che, dati Ispra fermi al 2021, si attesta al 44,98% (mentre un anno fa il sindaco Roberto Gualtieri riferiva di un 46% circa), nel II municipio l'ultimo dato rilevato dice 62%: "Nel mese di ottobre si attestava al 60%" specifica l'assessore Rino Fabiano. Certificando un miglioramento. E questo fa sì che il territorio delle università (Luiss e Sapienza su tutte) e degli ospedali (Policlinico Umberto I), il risultato stacca quello della Capitale di 17 punti rispetto al dato Ispra, poco meno rispetto a quanto dichiarato dal Campidoglio.

Oltre 3mila esercizi commerciali serviti dal nuovo contratto

Va meglio anche per quanto riguarda le utenze non domestiche. Il nuovo appalto, che per quanto riguarda il II municipio è gestito dalla "Del Prete", in sostituzione di "Sarim", il totale delle attivazioni è 3.015: 1.567 sono esercizi di ristoro. "Ma ci sono 164 esercizi che si rifiutano di attivare il servizio - spiega Fabiano - . In ogni caso, il numero complessivo di utenze non domestiche servite è raddoppiato".

Il successo dei presidi fissi

Sembra funzionare adeguatamente anche il servizio dei presidi fissi, lo "spazzino" di quartiere ripristinato dall'Ama di zona lo scorso ottobre. I presidi, attivi a piazzale delle Province, Sant'Emerenziana, piazza Bologna, piazza dell'Immacolata e piazzale Aldo Moro "stanno funzionando con ottimi risultati, sia sullo spazzamento sia sul rinnovato rapporto tra operatori, operatrici e cittadinanza" commenta l'assessore. Lo scopo dei presidi è quello di rappresentare dei veri punti di riferimento per le persone su eventuali segnalazioni di problematiche presenti nel quartiere, problematiche che riporteranno a fine turno presso le loro zone di competenza.

A Natale raccolte tutti i giorni

Infine, il Piano Natale. Dal 20 novembre è stato attivato un programma, che si concluderà il 21 gennaio, che prevede due passaggi al giorno per la raccolta del cartone e di un passaggio al giorno, dal lunedì alla domenica, sulla raccolta del multimateriale: "Ricordo che siamo in attesa della stipula del nuovo contratto di servizio tra Ama e Comune - conclude Fabiano -, contratto che finalmente riporterà in una dimensione di esigenze reali tutti i servizi di spazzamento, pulizia e conferimento. Ringrazio la direzione Ama e tutti i responsabili di municipio, per la collaborazione esercitata in questi mesi attraverso dati, riscontri e fatti concreti. Questo rapporto, nelle difficoltà che si possono incontrare per costruire un sistema migliore, lo ritengo necessario e fondamentale".