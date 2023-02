Contro zozzoni e degrado Pd e Terzo Polo riesumano gli ispettori ambientali di Raggi

Rifiuti ingombranti, sacchetti abbandonati in strada, piccole discariche abusive nei luoghi meno in vista del territorio. Le criticità legate alla "monnezza" riguardano tutta Roma, al di là delle problematiche dovute al servizio di raccolta da parte di Ama e al conferimento da parte dell'utenza, ma nel II municipio c'è chi vorrebbe applicare una delibera capitolina di tre anni fa per portare in strada gli ispettori ambientali volontari.

Gli ispettori ambientali capitolini contro gli zozzoni

L'iniziativa è della commissione ambiente presieduta dal Pd Andrea Rollin, con una proposta di delibera approvata all'unanimità insieme a Italia Viva e Azione e che in settimana verrà portata nel parlamentino di via Dire Daua per essere - presumibilmente - approvata dalla maggioranza di centrosinistra con l'appoggio delle consigliere e dei consiglieri del Terzo Polo. Gli ispettori ambientali capitolini volontari e il regolamento che ne definisce l'operatività sono stati istituiti formalmente a febbraio 2020, quando a guidare il Comune c'era Virginia Raggi. Ma non sono mai stati arruolati in via ufficiale.

I volontari istituiti da Raggi e mai utilizzati

Le figure degli ispettori, a supporto degli agenti di polizia locale (nucleo ambiente e decoro), avrebbero il compito di vigilare il territorio di competenza, "prevenire e segnalare condotte violative delle norme regolamentari e dei provvedimenti amministrativi che disciplinano l'ambiente e il conferimento dei rifiuti solidi urbani". Come spiega Rollin, la riproposizione della figura dell'ispettore volontario "nasce dal fatto che alcuni di noi, come il sottoscritto e anche il collega De Rosa, partecipano alle attività di diverse associazioni di volontari che si occupano di decoro e ambiente - fa sapere il consigliere dem - e questo rende evidente quanti problemi ci siano nel conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, ma anche quante criticità caratterizzino diversi luoghi del territorio. I romani utilizzano male i cassonetti e in alcuni casi vengono scaricati rifiuti ingombranti nei luoghi più nascosti".

"Ci sarà un albo, non tutti potranno partecipare"

Ovviamente, non tutti potrebbero assumere i ruolo di ispettori volontari: "Ci sarà un albo - conclude Rollin - e per essere ammessi bisognerà far parte di determinate associazioni che abbiano esperienza comprovata. L'analisi delle richieste verrà fatta da una commissione specifica o comunque da un funzionario municipale". Lo scopo è anche quello di rendere più fluide e strutturate le segnalazioni ad Ama: gli ispettori raccoglieranno le problematiche e le comunicheranno all'azienda, che dal canto suo avrà poi l'onere di intervenire.