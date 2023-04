Fogna riparata e voragine chiusa: ai Parioli la circolazione torna regolare dopo 4 mesi

Dopo 4 mesi è stata riaperta la circolazione regolare su viale Bruno Buozzi ai Parioli, nel II municipio. Il 12 dicembre si era aperta una voragine ampia 5 mq e profonda 4, causata dal cedimento di un tratto di condotta fognaria. Nella serata di venerdì 7 aprile la situazione è tornata alla normalità.

Come spiega l'assessorato ai lavori pubblici di Roma Capitale, che già in precedenza aveva risposto alle lamentele di automobilisti e residenti sui motivi del protrarsi del cantiere, durante i lavori sono emersi una serie di cavi dei sottoservizi che hanno richiesto maggior tempo per la riparazione, al fine di non interrompere le forniture al quadrante. Oltre al ripristino della fognatura da parte di Acea, è stato anche rifatto l'asfalto. Sempre a viale Bruno Buozzi, all’angolo con via Flaminia, è stata riparata un’ulteriore voragine sulla quale Acea è intervenuta riparando la rottura delle tubazioni e ripristinando lo stato della strada.

“È stato fondamentale il raccordo con tutti i soggetti coinvolti - ha dichiarato l'assessora capitolina Ornella Segnalini - e grazie all’interlocuzione abbiamo risolto un problema complesso. Roma è una città che purtroppo porta il peso dei suoi anni, e i chilometri non solo stradali ma anche di reti che la percorrono sono tanti: tra reti gas, acqua, fognature e reti di raccolta di acque meteoriche stimiamo circa 20mila chilometri". “Questo intervento è stato più complesso del previsto - ha aggiunto l'omologa municipale, Paola Rossi - la presenza di molti sottoservizi ha infatti implicato un essenziale coordinamento tra gestori. Ringrazio l’assessore Segnalini per aver seguito con determinazione la vicenda. Abbiamo seguito tutte le fasi dei lavori, sapendo dei disagi subiti dai cittadini. Oggi finalmente abbiamo raggiunto il risultato che aspettavamo”.