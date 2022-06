Il parco giochi curato a spese delle mamme accanto a quello donato dall'ambasciata

Fino al 2019 c'era un'area giochi a via Panama, zona Parioli, completamente divorata dai rovi e dall'immondizia, abitata per lo più da senza dimora, inutilizzabile. Poi un gruppo di genitori e residenti, con l'aiuto del comitato Don Minzoni, ha indossato i panni dei "retaker" armandosi di tagliaerba, guanti e sacchi per farla tornare a splendere, riconsegnandola alla cittadinanza. Adesso questo gruppo, sempre tramite il comitato, chiede un nuovo supporto economico con una raccolta fondi.

L'iniziativa è di Benedetta Contardi, che ad agosto di tre anni fa si è adoperata per trovare i mezzi burocratici e pratici, oltre che finanziari, per realizzare una difficile opera di recupero. Adesso lo scopo è quello di racimolare circa 4.000 euro - ad oggi, martedì 21 giugno, ne sono arrivati 831 grazie a 13 donatori - per garantire il passaggio di giardinieri professionisti e manutentori periodicamente". Dalla potatura allo sfalcio, dallo svuotamento e sostituzione dei cestini passando per la sistemazione dei giochi, una volta ogni settimana, massimo due, c'è un gruppo di circa trenta persone che si dà da fare, in sostanza sostituendosi totalmente alle istituzioni nella manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area giochi.

A fianco c'è un'altra area giochi, invece, che è stata appena rimessa a nuovo grazie ai soldi di Israele. L'ambasciata, che ha sede a pochi passi dal Bioparco nel quartiere Pinciano, ha donato alcuni nuovi giochi per bambini tra gli 8 e i 10 anni. All'inaugurazione c'era metà arco istituzionale italiano e diversi ministri. "In quel caso a occuparsene dovrà essere il dipartimento tutela ambientale - specifica Sandra Naggar, portavoce del comitato Don Minzoni - infatti abbiamo già chiesto all'ambasciata di sollecitare il comune affinché operi con costanza, perché di certo non possiamo prendercene carico noi".