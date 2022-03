Dal Pnrr 4 milioni di euro per Villa Ada e Villa Glori

In arrivo altri quattro milioni di euro per la riqualificazione e la valorizzazione delle aree verdi storiche del II Municipio. L'11 marzo, infatti, la giunta capitolina ha dato l'ok ai progetti di fattibilità tecnica ed economica per tre dei parchi più prestigiosi di Roma, tra questi ci sono Villa Ada e Villa Glori, il terzo è Villa Celimontana.

I progetti si inseriscono nell'ambito di un bando finanziato da fondi del Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza, al quale il Campidoglio ha deciso di partecipare e che si focalizza sul restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici.

Per Villa Glori, 25 ettari tra i Parioli e il Flaminio, i lavori verranno saranno finanziati con 2 milioni di euro e coinvolgeranno la sistemazione dei viali e dei percorsi, primi interventi sulle alberature e la realizzazione della segnaletica. Inoltre verranno restaurate le fontane e sarà spostata la Porta del Sole, una delle due sculture presenti all'interno del parco.

A Villa Ada, dove già verranno spesi circa 9 milioni di euro messi a bilancio da Roma Capitale soprattutto per il restauro dei casali storici, i 2 milioni saranno spesi per la sistemazione o la realizzazione di percorsi pedonali e aree di sosta, oppure aree didattiche e per interventi di riqualificazione e sistemazione del verde, il monitoraggio e la gestione delle alberature e la valorizzazione della biodiversità.

“Parte un processo di rilancio atteso da anni - il commento di Gualtieri -, intervenendo su quei magnifici parchi e giardini storici che sono elementi fondamentali della stessa identità cittadina. Vogliamo rendere sempre più belle e fruibili ai cittadini le ville, a partire dalla sistemazione e dalla cura degli alberi, dei giardini, dei percorsi pedonali e di ogni spazio in grado di valorizzare questo immenso patrimonio verde”.

“Roma è una città ricca di parchi storici meravigliosi e di grande prestigio - ha commentato l’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi - . Abbiamo il dovere di valorizzarli e, dove necessario, riqualificarli. Con questo bando diamo il via ad una prima tranche di interventi che fanno parte di un piano pluriennale che riguarderà tutte le ville storiche della Capitale, utilizzando i fondi del Pnrr che rappresentano, anche in questo caso, una straordinaria opportunità che non possiamo lasciarci sfuggire”.

Nei giorni scorsi a Villa Ada è partita l'opera di riqualificazione ambientale che vede protagonista la collina di Monte Antenne, con la piantumazione programmata di mille nuovi alberi tra pini, cedri e lecci, ma anche con l'avvenuto ripristino del percorso ciclopedonale che circoscrive Forte Antenne, in un'area di circa 15.000 metri quadrati. L'iniziativa, con il sostegno di Legambiente, AzzeroCo2 e Nespresso si è divisa in una prima fase di messa in sicurezza della zona con la rimozione degli alberi pericolanti, la pulizia delle piante infestanti e dei rovi sul percorso pedonale, la rimozione dei manufatti abbandonati e dei rifiuti. In un secondo momento sono stati messe a dimora 170 nuove piante.