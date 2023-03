Piazza di Siena: non solo ippica, accordo per la riqualificazione del verde a Villa Borghese

Il prossimo 25 maggio, l’appuntamento ippico di “Piazza di Siena” arriva a celebrare la sua novantesima edizione. Un’occasione importante, per l’impianto che negli ultimi anni è tornato all’antico e prezioso manto verde. Un arricchimento che però va anche gestito e che, pertanto, rappresenta un onere per l’amministrazione. Anzi, ha rappresentato. La giunta ha infatti dato il via libera affinché, da ora, sia l’ex Coni e servizi Spa, oggi “Sport e Salute”, a prendersene cura.

Un appuntamento internazionale

“E’ un accordo virtuoso – ha spiegato l’assessore allo sport Alessandro Onorato - che nasce con l’obiettivo di valorizzare e rendere pienamente fruibile e perfettamente manutenuta in ogni stagione e a costo zero l’area che annualmente ospita il concorso ippico internazionale. Un grande evento sportivo internazionale che sosteniamo insieme alla Fise e che genera importanti ricadute economiche sull’economia turistica, sull’indotto e sulla promozione di un’immagine moderna ed accogliente di Roma nel mondo”.

La storia di Piazza di Siena

I concorsi ippici di Piazza di Siena hanno una lunghissima tradizione. Il primo appuntamento è fatto risalire ad oltre un secolo fa, ed esattamente al 1922. Ha conosciuto però degli anni di stop, perché per un paio di edizioni l’ippodromo impiegato per le gare di ostacoli, è stato quello di Villa Glori e per un anno anche ai Parioli. E’ tornato a Villa Borghese in maniera stabile soltanto nel 1929 per fermarsi soltanto tra il 1941 ed il 1946, per la seconda guerra mondiale, nel 1998 per l’edizione dei World Equestrian Games svoltasi al Flaminio e nel 2020, a causa del Covid.

A Sport e Salute anche la cura della "Cappella Sistina" degli alberi

Protagonista assoluto delle gare a ostacoli, “piazza di Siena” non è solo l’ovale dove si svolge la competizione. Ed infatti, l’accordo di programma che la giunta ha firmato con “Sport e salute”, società del ministero dell’economia, riguarda anche la manutenzione del patrimonio vegetazionale e arboreo circostante. Nell’allegato alla delibera infatti si legga che rientra nell’accordo anche “l’abetaia, la lecceta e la pineta” che sono “riconducibili all’originario primo recinto e la “valle dei platani”, Anche nota come "la Cappella Sistina degli alberi di Roma". E' l' che dimorano infatti gli antichi platani orientali: considerati tra le essenze arboree più preziose del vasto patrimonio forestale romano, sono alberi monumentali.

Il miglioramento del contesto naturalistico

“Con questo Accordo – ha ribadito l’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi – si dà avvio ad una collaborazione con la Società Sport e Salute che assicurerà la puntuale manutenzione e riqualificazione del patrimonio arboreo e vegetazionale di Piazza di Siena, nel cuore di una delle più pregiate e celebri ville storiche della Capitale. Una collaborazione che – ha aggiunto l’assessora capitolina – porterà al miglioramento del contesto naturalistico e paesaggistico di un evento sportivo che, da quasi un secolo, dà grande prestigio e visibilità internazionale alla nostra città”. Per quanto riguarda la cura del verde, Sport e Salute si impegna a realizzare un percorso didattico naturalistico all'interno della Valle dei Platani, con sistemazione di cartelloni esplicativi e di una recinzione in legno. L'affidamento all'ex Coni e Servizi regalerà alla "Cappella Sistina" anche interventi per migliorare l'"arieggiamento degli alberi" ed un impianto di irrigazione.