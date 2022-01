Svendita totale: in tempo di covid c’è un "negozio-museo" che spera in "tempi migliori"

“Svendita globale”. C’è un cartello che è stato sistemato sulla vetrina di un antiquariato di corso d'Italia, tra televisori d’epoca ed una moto Guzzi degli anni cinquanta.

Non sono saldi

La scritta, in stampatello, desta attenzione. Perché è stata sistemata in un negozio che è una via di mezzo tra il museo ed il regno del vintage e del modernariato. Uno spazio in cui risulta difficile immaginare acquisti compulsivi, come talvolta accade per i saldi.“I nostri non sono saldi invernali ma le conseguenze dell'era del Covid” ha chiarito il gestore dell’attività commerciale, interpellato dall’agenzia Dire.

La battaglia contro il Covid

“Il negozio si chiama 'Global' ecco perché la nostra ‘svendita’ è globale, si tratta di un gioco di parole per dire totale” ha spiegato il titolare dell’antiquariato. “Da due anni siamo in battaglia. Cerchiamo di resistere con tutte le nostre forze ma non è più come prima. I nostri clienti sono in difficoltà come noi. Fino al 2019 eravamo un punto di riferimento anche per scenografi e architetti”.

In attesa di tempi migliori

Nel negozio, che mette “in svendita” i suoi gioielli, ci sono quadri originali anche del 1700, migliaia di volumi, tra romanzi, narrativa, enciclopedia e manuali d’arte. E tanti tappeti persiani e cinesi. Oggetti per appassionati che, in condizioni normali, non vengono messi “in svendita” in quanto destinati spesso ad un pubblico di collezionisti. Questo in tempi normali. Ora “siamo in attesa che passi questa malattia – ha commentato il titolare riferendosi al Covid – e speriamo in tempi migliori”.