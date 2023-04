Villa Borghese: dopo 5 anni via la "nursery" mai utilizzata. Ecco i nuovi giochi

"Baby little home" no, i giochi per bambini sì. A Villa Borghese, vicino alla ludoteca comunale della Casina di Raffaello, da qualche giorno ci sono nuove attrezzature in legno di Robinia al posto di quelle vecchie ormai ammalorate. Un intervento del dipartimento tutela ambiente nell'area dove, in teoria, Virginia Raggi aveva annunciato una casetta per l'allattamento. Mai esistita.

La casetta per l'allattamento mai attivata e ora rimossa

A Villa Borghese nel 2018 è stata installata una casetta in legno, regalata dalla Comunità montana della Val di Fiemme, realizzata con un legno molto speciale. Quello di "Spelacchio", l'albero di Natale piazzato a dicembre 2017 dalla giunta Raggi a piazza Venezia, costato oltre 48.000 euro ma morto poco dopo. La casetta avrebbe dovuto servire alle mamme per cambiare i propri piccoli, allattarli in tutta serenità e farli giocare. Non ha mai funzionato perché nessuno ha mai allacciato le utenze: è rimasta una scatola di legno vuota, morta dalla nascita come l'albero che l'ha composta.

I nuovi giochi in legno fatti a mano

Così l'amministrazione Gualtieri, dopo 5 anni di melina, ha fimosso la struttura e anche i giochi ormai fatiscenti proprio vicino alla ludoteca comunale della Casina di Raffaello. Ora ci sono giochi in legno di Robinia: uno a molla biposta con le apette, una casetta a forma di locomotiva e un asse di equilibrio a forma di serpente. “Un piccolo ma importante intervento di rinnovo dei giochi utilizzati dai bambini e dalle bambine della ludoteca comunale della Casina di Raffaello - annuncia l'assessore all'ambiente, Sabrina Alfonsi - progettato e realizzato dal Dipartimento Tutela Ambiente che ha voluto scegliere per quest’area bellissimi giochi fatti a mano".

Il municipio: "Quando i fatti sono solidi il risultato è doppio"

Un'ottima occasione "per socializzare, stare insieme, divertirsi - aggiunge l'assessore del II municipio, Rino Fabiano - vivere il tempo libero. Quando i fatti sono solidi e anche belli, poi il risultato è doppio. L'obiettivo è quello di costruire in ogni spazio pubblico verde del nostro municipio luoghi liberi e belli per i nostri bambini le nostre bambine e le loro famiglie: è il nostro lavoro".