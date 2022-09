Pinciano e Nomentano, finita la riqualificazione dei mercati rionali

I mercati Nomentano a piazza Alessandria e Pinciano a via Chelini sono stati rimessi a nuovo, finalmente. I lavori erano previsti già dal 2021, finanziati complessivamente con 1.600.000 euro (750.000 per il primo, 850.000 per il secondo), partiti prima dell'estate appena trascorsa dopo un lungo iter burocratico.

Le due strutture sono state ammodernate dal punto di vista dell'impiantistica, ma anche per l'accoglienza degli operatori e dei clienti, come per esempio nuovi servizi igienici, pavimentazione e banchi.

"Due strutture belle che da oggi saranno più accoglienti - commenta l'assessora alle attività produttive del II municipio, Valentina Caracciolo - ma soprattutto a norma dal punto di vista dell'impiantistica, così da essere luoghi sicuri per gli operatori e per i cittadini utenti. Sono molto felice di questo risultato ottenuto non senza problemi, che tuttavia abbiamo affrontato grazie al lavoro preciso e attento della direzione lavori in capo al municipio e delle ditte, scelte tra le migliori".

Purtroppo il malcostume non si è fermato con la riqualificazione. A inizio maggio la stessa Caracciolo denunciava gli "zozzoni" che scaricavano cartoni, cassette e altri rifiuti ingombranti di fronte al mercato di piazza Alessandria, ipotizzando l'installazione delle telecamere di sorveglianza. Tre giorni dopo la fine dei lavori, il 4 settembre, ecco di nuovo una mini-discarica: una poltrona, un mobiletto di legno, cassette di plastica usate dai mercatari.