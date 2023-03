Licei a secco per lavori Acea. E il preside manda gli alunni a casa

Prima l'interruzione improvvisa dell'erogazione dell'acqua, quindi il tam tam nelle chat WhatsApp di studentesse e studenti, poi le lunghe file al bagno e alla fine la decisione del preside: tutti (o quasi) a casa. Mattinata movimentata al "Torquato Tasso" di via Sicilia, nel II municipio. Ma anche all' "Augusto Righi", l'indirizzo scientifico che condivide lo stesso edificio a due passi da Corso d'Italia.

Niente acqua al liceo Tasso, studenti a casa

Martedì 21 marzo tutte le alunne e gli alunni dai 16 anni in su del liceo classico "Tasso", in via Sicilia, sono stati mandati a casa subito dopo le 11. Il motivo? L'impossibilità di usare oltre la metà dei bagni presenti nell'edificio. In totale sono 7, oggi funzionanti ce n'erano 2 per i maschi e 1 per le femmine. Troppo poco per 1.200 adolescenti. Da quello che è stato possibile ricostruire, il disagio è stato causato da un guasto alla rete idrica che serve la zona (sembrerebbe localizzato in via Romagna), tanto che per diverse utenze ci sono stati abbassamenti di pressione, per altre (come i due licei e una scuola d'infanzia) l'assenza d'acqua.

Guasto in via Romagna, Acea interrompe l'erogazione

Fa sapere Acea, infatti, che il guasto ha richiesto un intervento improvviso e immediato da parte della squadra di tecnici intervenuti, con abbassamenti di pressione e interruzioni del servizio. Un intervento che, scrive il preside del Tasso Paolo Pedullà in una circolare "non è stato preventivamente comunicato". Probabilmente perché Acea non ha avuto tempo di farlo, pur intervenendo - fa sapere l'azienda - in maniera tempestiva dopo la segnalazione del problema.

Guasto in via di risoluzione

Dopo una giornata quasi intera di lavoro e di voci ("forse domani non andiamo a scuola", faceva sapere uno studente del quinto anno), da quanto si apprende il guasto in via Romagna è in via di risoluzione e il flusso sta gradualmente tornando alla normalità per tutte le utenze, inclusi Tasso e Righi. La ricreazione è salva.