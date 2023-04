Alberi nelle ville storiche, a piantarli ci pensa l’ambasciata azera

Armati di badile, i diplomatici in forze all'ambasciata dell'Azerbaijan a Roma hanno aiutato il servizio giardini di Roma Capitale a piantare nuovi alberi a Villa Borghese. Un omaggio del paese caucasico a una villa storica e al territorio che li ospita.

L'ambasciatore azero pianta 6 lecci a Villa Borghese

Nei giorni scorsi l'ambasciatore dell'Azerbaijan a Roma, Rashan Aslanov, ha deciso di donare sei lecci di grandi dimensioni al Comune e nello specifico al II municipio. La sede diplomatica del Paese caucasico, infatti, si trova in via Giovanni Battista de Rossi a due passi dalla via Nomentana e quello dell'ambasciatore e del suo staff è stato un omaggio al quartiere che li ospita.

Prossimamente altre piantumazioni a Villa Torlonia

Come ha fatto sapere l'assessore all'ambiente, al verde e al ciclo dei rifiuti, Rino Fabiano, il dono dei 6 lecci "grandi e bellissimi", non sarà l'unico. Infatti altri 6 lecci identici verranno piantati presto a Villa Torlonia. "Apprezzo molto il fatto che, essendo la sede dell'ambasciata nel nostro territorio, l'ambasciatore abbia voluto ricambiare l'ospitalità con una donazione di alberi a Roma - ha commentato Fabiano -. Un ringraziamento come sempre va all'ufficio giardini che ha organizzato e permesso la piantagione di questi nuovi e preziosi alberi".

La statua del poeta azero conteso con l'Iran

La piantumazione è avvenuta nei pressi della statua dedicata al poeta di lingua persiana Nizami Ganjavi, nato in una città dell'attuale Azerbaijan nel 1141 e tra i maggiori esponenti della letteratura epico-romanzesca dell'epoca. La statua, inaugurata nel 2012 in viale Madama Letizia, è stata criticata all'epoca da parte dell'Iran e di un gruppo di cittadini iraniani residenti nella Capitale, in quanto sulla base della struttura viene esplicitata l'origine azerbaigiana dell'intellettuale, nonostante la sua produzione letteraria sia stata interamente in lingua persiana.