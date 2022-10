Le griglie di ghisa che soffocano gli alberi a Roma

Le ringhiere di ghisa che serrano i tronchi degli alberi della Capitale continuano a far discutere. Queste ringhiere che limitano la crescita dei tronchi sono un fenomeno che più volte è stato notato in città e per cui quasi mai, viene trovata una soluzione.

Fra i problemi più diffusi c'è quello del metallo che viene assorbito dai tronchi, fenomeno visto nel quartiere di San Paolo agli alberi piantati in via Badelli. San Paolo, San Lorenzo ma non solo. Infatti le griglie stanno uccidendo anche decine di alberi in via Ludovisi in pieno centro storico a due passi dalla Dolce Vita di Via Veneto.

"Continuano ad arrivarci da tutti i municipi foto di questa problematica ma Comune non sembra interessato a risolvere il problema in maniera sistematica con investimenti e bando ad hoc per curare l'area di pertinenza radicale e lascia la palla ai municipi che spesso non hanno fondi" fanno sapere i membri dell'associazione "Daje de alberi" che da tempo si stanno battendo per questa causa.