Piazzale delle Provincie torna a splendere: restaurati fontana e mosaico

Piazzale delle Provincie è tornata a splendere. Taglio del nastro per la piazza nel cuore del quartiere Nomentano tirata a lucido grazie ad un intervento di restyling completo: 40mila euro quelli messi a disposizione dal Comune e che il II Municipio ha deciso di utilizzare per il decoro e la riqualificazione di quell’area.

Piazzale delle Provincie: restaurati fontana e mosaico

"Un intervento voluto dal Municipio e necessario dopo tanti anni di degrado e abbandono. Tale lavoro ha portato ad una nuova veste del piazzale con il restauro della fontana insieme al mosaico che la decora, il ripristino dei piloncini rappresentanti le province d’Italia e la realizzazione di una nuova illuminazione a terra” - hanno commentato la presidente del II Municipio, Francesca Del Bello, e l’assessore all’Ambiente, Decoro, Verde Pubblico e Sport, Rino Fabiano.

La rinascita della piazza colpita da vandali

Una vera e propria rinascita per una piazza centrale e frequentata, troppo spesso però trasformata in discarica a cielo aperto, colpita da vandalismo e inciviltà.



Terminati i lavori e tolte le transenne Piazzale delle Provincie, completamente rinnovata, è stata inaugurata nei giorni scorsi. Il II Municipio si gode il suo nuovo gioiello. “Un obiettivo che si aggiunge ai tanti raggiunti in questi ultimi anni nel quadrante Nomentano come - ha ricordato l’assessore al Commercio del Parioli Salario, Valerio Casini - l’apertura sportello anagrafico all’interno del mercato via Catania, la riapertura Villa Massimo e le delocalizzazioni bancarelle via Regina Elena e via Ravenna”.