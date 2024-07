Il Pd vuole trasformare piazza Verdi in un'isola pedonale con un parcheggio interrato da 500 posti

Uno spazio urbano accessibile in sicurezza dai pedoni, senza auto, con i parcheggi sotterranei e un sistema di trasporto pubblico efficiente per evitare che l'intero quadrante soffochi quotidianamente. La proposta, che riguarda il quadrante di piazza Verdi ai Parioli, arriva dall'assemblea capitolina, tramite una mozione urgente (ex articolo 58) approvata il 3 luglio su iniziativa di Carla Fermariello, Antonio Stampete e Giovanni Zannola.

La trasformazione di piazza Verdi

Non è la prima volta che dall'aula Giulio Cesare arriva una richiesta di questo genere al sindaco Roberto Gualtieri. Poco più di un anno fa era stata approvata una mozione (in quel caso ex articolo 109), firmata anche da Dario Nanni e Yuri Trombetti. Adesso, però, la situazione sarebbe diventa più critica, anche perché i lavori di trasformazione dell'edificio ex Poligrafico di piazza Verdi, da parte di Cassa Depositi e Prestiti, sono quasi arrivati a conclusione e dal prossimo anno è previsto l'arrivo graduale di 4mila dipendenti tra Enel e la stessa CDP.

L'impatto sul quadrante dei Parioli

Per i tre consiglieri dem firmatari della mozione "non si possono trascurare le questioni relative alla sostenibilità urbanistica delle trasformazioni, ossia gli effetti che l'intervento può avere sul contesto locale e sull'equilibrio complessivo del sistema urbano". L'edificio, in stile Liberty, è stato realizzato tra il 1914 e il 1930 e per decenni ha ospitato l'ex Zecca dello Stato. Dieci anni fa l'intento della proprietà (Residenze Immobiliare Spa, controllata al 75% da CDP) voleva monetizzare l'immobile trasformandolo in un hotel di lusso, ma prima del Covid gli investitori si sono tirati indietro e così nel 2019 è stato firmato un contratto di locazione di 24 anni con Enel, per trasferire tutti i suoi uffici e 4mila dipendenti. Un impatto importante per la zona, considerato che il parcheggio interrato previsto dai lavori è di soli 285 posti, oltre a quelli già esistenti sulla piazza.

Piazza Verdi isola pedonale

"Approvare questa mozione è un passo importante avanti verso una città più vivibile, sostenibile e attenta alle esigenze dei cittadini - commentano Fermariello, Zannola e Stampete -. La trasformazione di piazza Verdi in un'area pedonale valorizzerà uno spazio urbano di grande pregio storico e architettonico, creando un luogo di incontro e socializzazione libero dal traffico veicolare". Oltre alla pedonalizzazione, i dem chiedono anche che il parcheggio interrato raddoppi, ospitando almeno 500 macchine: "Si risponderà così alla carenza di parcheggi nel quartiere - sostengono - migliorando la viabilità e liberando le strade dalla sosta selvaggia".

Trasporto pubblico e processo partecipativo

Inoltre, i consiglieri Pd chiedono alla giunta Gualtieri di pensare ad un sistema di trasporto pubblico capillare nella zona: "Bisogna rafforzare il sistema - scrivono nell'atto - contribuendo così all'uso del mezzo privato. Riteniamo fondamentale il processo partecipativo e decisionale che accompagnerà la riqualificazione della piazza. Coinvolgere i cittadini e le associazioni locali garantirà soluzioni condivise e rispondenti alle reali necessità della comunità". A distanza di un anno, quindi, la maggioranza in Campidoglio torna a sollecitare il Sindaco sulla trasformazione di piazza Verdi e dell'edificio ex Poligrafico. Stavolta arriveranno risposte?