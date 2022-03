Municipio II, ecco il piano delle potature fino al 31 marzo

Si chiuderà il 31 marzo, a meno di emergenze, la stagione delle potature nel rispetto del nuovo regolamento del verde di Roma Capitale e nel II Municipio la corsa, iniziata quattro mesi fa, sta vivendo i suoi ultimi momenti. In questi giorni il servizio giardini sta procedendo alla potatura su viale Liegi ai Parioli e via Fogliano in zona Villa Ada, ma c'è ancora tanto da fare, come spiega l'assessore all'Ambiente Rino Fabiano.

Sicurezza prima di tutto

"Il modo di procedere dall'inizio della stagione a oggi è stato quello di dare priorità alla sicurezza dei grandi viali - dichiara a RomaToday - dove c'è alta percorrenza di vetture e pedoni. Quindi per il nostro territorio parliamo di via Salaria, via Nomentana, via Flaminia, viale Tiziano, via Tiburtina che sono già state tutte complessivamente attenzionate".

Gli altri interventi

Gradualmente l'intervento ha coinvolto strade dove si presentavano situazioni di pericolo, anche dovute ad alberature imponenti: viale Ippocrate, viale delle Province, via Chiana, Corso Trieste, piazza Istria e viale Libia. "Adesso stanno facendo i lecci di piazza Bologna - fa sapere Fabiano - mentre viale delle Belle Arti è stata appena fatta. Parliamo di siti dove non venivano effettuate potature da 10 o 12 anni".

Si finisce con San Lorenzo

Nei prossimi giorni sarà il turno di San Lorenzo: "In lista ci sono via dei Tizii e piazza dei Siculi - informa l'assessore del II - dove il tema è anche di sicurezza, con le fronde che oscurano l'illuminazione pubblica. San Lorenzo fa parte di quella che io chiamo 'la grande opera', ovvero la potatura e messa in sicurwzza dell'asse che va da viale Parioli (già fatta) a piazzale del Verano, passando per viale Liegi e viale Regina Margherita". Fabiano si mostra soddisfatto del lavoro fatto finora e della collaborazione con il dipartimento tutela ambientale e il servizio giardini municipale: "Il responsabile Claudio Damiani - riconosce l'assessore - sta facendo un lavoro egregio. Finalmente c'è senso di programmazione, con tempi scanditi velocemente".

Problemi con Ater

Ma non tutto fila liscio. Al Villaggio Olimpico, infatti, l'unica strada al momento inserita nel programma dei prossimi giorni è via Venezuela: "Perché è di pertinenza comunale - spiega - mentre ci sono diverse particelle in capo all'Ater dove non si riesce a lavorare, perché la comunicazione, l'attenzione e la tempestività da parte loro non sono paragonabili a quelle del dipartimento. Questo è un problema".