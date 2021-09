VIDEO | Elezioni municipio II: intervista a Patrizio Di Tursi, candidato presidente per il centrodestra

Dalla cura del verde alla rigenerazione urbana, passando per la gestione del fenomeno della movida fino ai progetti di mobilità sostenibile come il Grande Raccordo Anulare delle Bici: Patrizio Di Tursi, il candidato presidente del Municipio II per il Centrodestra, in vista della prossima tornata elettorale ha risposto alle domande di RomaToday.

Cura del verde

Per Patrizio Di Tursi è fondamentale dare delle priorità nella riorganizzazione della gestione del verde, avvalendosi innanzitutto di agronomi per fare un piano specifico per ogni parco e ogni villa, con delle scadenze ben precise. Inoltre, il consigliere uscente di Forza Italia sostiene sia vitale assumere nuovo personale e avere rapporti più intensi con il dipartimento, l'assessorato comunale e anche la Regione.

Movida e commercio

Per Di Tursi la movida diventa un problema se non ci sono regole precise riguardo l'occupazione di suolo pubblico. Con regole valide per tutti, si evita l'affollamento di persone in determinati quadranti del Municipio dove il fenomeno è più sentito da diversi anni.

La rigenerazione urbana di San Lorenzo e Flaminio

L'organizzazione urbanistica e le necessità commerciali e dei cittadini sono alla base della rigenerazione urbana per Patrizio Di Tursi. Al momento c'è caos per il candidato di Centrodestra, bisogna cambiare le cose o i residenti non avranno più piacere a vivere in questi due quadranti.

Il Grab a Villa Ada e via Guido Reni

Io sono a favore della ciclabile e del Grab, è necessario che una città si doti di queste vie di comunicazione alternative. Bisogna però capire, secondo Di Tursi, con i cittadini quali sono le loro esigenze, capire dove è più opportuno far passare il Grab.

