Nuove date per i cittadini per visitare l’ex Poligrafico di Piazza Verdi

È in corso al cantiere dell’ex Poligrafico di Piazza Verdi un progetto di restauro e ristrutturazione dell’iconico immobile. Per rispondere alle numerose richieste di visita dei cittadini, CDP Immobiliare ha comunicato che saranno aggiunte nuove date. Esauriti i posti per le giornate del 26, 28 e 30 aprile. Le date aggiuntive di apertura al pubblico del cantiere sono: venerdì 14 maggio dalle ore 11 alle 12 e dalle 15 alle 16; mercoledì 19 maggio dalle 11 alle 12 e dalle 15 alle 16; sabato 22 maggio dalle 11 alle 12 e dalle 15 alle 16. Il tutto sempre seguendo le norme anti Covid previste. CDP Immobiliare ha presentato il progetto alla Presidente del II Municipio Francesca Del Bello e ha incontrato una delegazione di Italia Nostra Roma oltre che alcuni rappresentanti dello storico “Comitato di Quartiere Piazza Verdi”. A tutti è stata data la disponibilità per ulteriori approfondimenti, inoltre sono stati previsti incontri con numerose altre associazioni locali e nazionali alle quali verrà esposto il progetto.

Obiettivi

Migliorare la vivibilità dell’area, riqualificazione del complesso di Piazza Verdi, restituire al quartiere Parioli un bene che è patrimonio della collettività. Questi gli obiettivi di CDP Immobiliare che intende lavorare ad una progettualità volta alla sicurezza, alla mobilità, al decoro urbano e alla fruibilità dell’opera per i residenti, per dare il via ad un tavolo incentrato sull’ascolto e su proposte concrete e sostenibili per migliorare la vivibilità dell’area.

Come prenotarsi

Dato l’alto numero di prenotazioni ricevute, verranno soddisfatte tutte le richieste arrivate in ordine cronologico. Per informazioni e prenotazioni scrivere a: visitepoligrafico@cdpimmobiliare.it