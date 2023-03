Viale Buozzi torna verde: partita la messa a dimora dei nuovi alberi

Viale Bruno Buozzi sta per tornare ad essere una strada alberata. Sono partiti i lavori che prevedono la sostituzione degli esemplari che, tra le proteste dei residenti, erano stati abbattuti nell’estate del 2022.

Perché erano stati tagliati gli alberi

Nell’ambito dei lavori per interrare, tra via Nomentana e Villa Borghese, un cavo da 150 kv Terna aveva disposto il taglio di numerose alberature. In viale Bruno Buozzi, la strada che attraversando i Parioli unisce piazza don Minzoni con piazza Pitagora, il posizionamento dei cavi aveva comportato la rinuncia a decine di oleandri.

Le operazioni, avallate dal municipio II, hanno riguardato anche via Gramsci e villa Borghese. In tutto, ha fatto sapere Terna, saranno 130 gli alberi, tra oleandri, peri e lecci, che troveranno spazio nelle aree interessate dagli scavi. I lavori di realizzazione del cavo interrato tra via Nomentana e Villa Borghese rientrano tra gli interventi del Protocollo d’Intesa per l’ammodernamento della rete elettrica di Roma siglato, tra Terna, il Comune di Roma e la Regione Lazio.

L'ammodernamento della rete

L’accordo prevede la realizzazione di quattro collegamenti in cavo completamente interrato, per un totale di circa 25 chilometri, dalla Cabina Primaria “Laurentina” fino alla Cabina Primaria “Flaminia”. PEr realizzare l'intervento, presentato lo scorso anno a marzo, è stato stanziato un investimento complessivo di oltre 60 milioni di euro. Accordo che prevede anche bonifiche e manutenzioni delle banchine del Tevere.

130 alberi entro fine marzo

Per quanto riguarda viale Buozzi, dove i residenti avevano lamentato una “strage di oleandri”, nell’ambito del progetto di messa a dimora di 1221 alberi in tutta Roma, già lo scorso dicembre il Comune aveva avallato la piantumazione di 80 alberi. Quelle appena avviate, ha fatto sapere Terna, termineranno per la fine di marzo. Anche perché dopo, con l’arrivo della primavera,a causa delle temperature non sarebbe più possibile farlo.