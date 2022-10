Torna alla luce il basolato della Salaria Vetus: la scoperta durante i lavori per interrare un cavo

In piazza Pitagora è tornato alla luce un tratto di strada in basolato. Perfettamente conservato, è stato attribuito alla via Salaria Vetus, la strada del sale che percorrevano gli antichi romani. Nell’ambito dello stesso scavo è stata rinvenuta anche una tomba, sempre di età romana.

La nuova linea di cavo interrato

Le scoperte sono avvenute durante le indagini archeologiche condotte sotto la direzione della soprintendenza speciale di Roma. Nella zona, infatti, è stato allestito un cantiere destinato alla realizzazione della nuova linea in cavo interrato Nomentana-Villa Borghese. “Ancora una volta – ha commentato la soprintendente speciale Daniela Porro – abbiamo la possibilità di assistere ad un ritrovamento di grande rilievo”.

Il percorso della Salaria Vetus

L’importanza del ritrovamento è legato soprattutto alle informazioni che contribuisce a fornire sul tracciato dell’antica strada. “Gli studiosi moderni – ha spiegato Fabrizio Santi, archeologo della soprintendenza che ha la direzione scientifica degli scavi – hanno a lungo dibattuto sul percorso della Salaria Vetus: c’è chi ipotizza che, costeggiando la collina dei Parioli in direzione della via Flaminia, proseguisse fino al Tevere, altri invece ritengono che, all’altezza dell’attuale viale Rossini all’incrocio con via de’ Cavalieri, piegasse verso l’antico centro latino di Antemnae, l’attuale Monte Antenne”.

Scavi ancora in corso

“Questo rinvenimento è importante – ha quindi riconosciuto l’archeologo – proprio perché ci aiuta a gettare luce sul tracciato di questa via romana”. Gli scavi, condotti sul campo dagli archeologi Cesare Baglieri, Angela Conti e Viviana Petraroli della Tethys srl, sono ancora in corso di svolgimento. I lavori “sono finalizzati alla corretta individuazione dei reperti antichi, alla loro tutela – fa sapere la soprintendenza speciale – ed a raccogliere dati e informazioni scientifiche, permettendo la prosecuzione dell’opera il più rapidamente possibile”.