"Una buona occasione”: al via il progetto contro il bullismo e cyber-bullismo nelle scuole di Roma

Al Campidoglio è stato presentato il progetto socio-educativa "Una buona occasione" dedicato al bullismo e al cyberbullismo che coinvolgerà studenti, insegnanti e dirigenti scolastici della Capitale.

L'obiettivo del progetto è quello di sensibilizzare i più giovani sul tema del bullismo e del cyber-bullismo, rafforzando la lotta a due fenomeni, purtroppo sempre più in espansione, nelle classi delle scuole romane. Per farlo saranno promosse nelle scuole attività, seminari e laboratori su diverse materie in maniera particolare arte e sport.

I primi istituti ad aderire al progetto sono stati gli istituti comprensivi di via Micheli ai Parioli, II Municipio, e via Mare dei Caraibi ad Ostia, X Municipio.

Alla presentazione moderata dal giornalista Valerio Cassetta, sono intervenuti anche la senatrice Cecilia D’Elia, il Consigliere dell’Assemblea Capitolina nonché promotore del progetto, Giovanni Zannola, e il professor Pino Capua, medico dello sport e presidente della Commissione antidoping della Figc, il progessore Aldo Grauso psicologo e coordinatore del progetto, Roberta Bruzzone, psicologa e criminologa, l'Onorevole Paola Frassinetti, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito.