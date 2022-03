La sosta selvaggia unisce Parioli e Centocelle: l'auto vicino ai binari blocca i tram un'ora

Ha lasciato l'auto a ridosso dei binari ed è andato via. Peccato che la vettura fosse troppo vicina la linea ferrata con la stessa che ha poi innescato una reazione a catena: risultato? Due linee del tram (la 3L e la 19) ferme per circa un'ora con l'attivazione dei bus navetta. Il fenomeno del giorno si è materializzato nella tarda mattinata di giovedì 3 marzo nella zona dei Parioli.

Il parcheggio selvaggio all'altezza dell’intersezione stradale fra viale Emilo De Cavalieri, viale Giacomo Rossini e via Guido D'Arezzo dove il primo tram è stato costretto ad interrompere la propria corsa. A subire il disagio gli utenti del mezzo pubblico e degli altri costretti a bloccarsi a seguire, costretti a scendere e prendere altri mezzi pubblici per raggiungere le rispettive destinazioni. Tanto da richiedere l'intervento dei bus sostitutivi nella tratta piazza Galeno-Risorgimento in entrambi i sensi di marcia.

Richiesto l'intervento alla polizia locale di Roma Capitale sul posto sono quindi intervenuti gli agenti del II gruppo Parioli che, redatto il verbale alla Smart lasciata in sosta irregolare vicino la sede tranviaria, hanno provveduto alla rimozione della city car. In questo modo, dopo circa un'ora di stop, le corse dei tram hanno potuto riprendere il loro regolare percorso.

Sosta selvaggia sui binari che non è purtroppo una novità né in città né tanto meno ai Parioli. Era infatti il 5 febbraio del 2019 quando una mini parcheggiata troppo vicino i binari fra viale Liegi e piazza Ungheria, comportò lo stop dei tram delle linee 3 e 19.

Cambia il quartiere ma non cambia il copione, come accaduto la sera del 12 febbraio scorso a Centocelle quando ad interrompere il servizio pubblico fu un altro automobilista che lasciò la propria vettura sui binari fra via Federico Delpino e via Giacomo Bresadola. Anche in quel caso a subire i disagi furono gli utenti del tram della linea 19.

Come nei precedenti casi di sosta selvaggia, anche per il proprietario della Smart che ha bloccato i tram questa mattina ai Parioli una volta tornato a riprendere la propria citycar non l'ha trovata. Adesso, oltre a dover pagare la multa ed il costo del carroattrezzi, potrebbe rispondere della denuncia eventuale presentata da Atac per interruzione di pubblico servizio.