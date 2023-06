Villa Ada è nella melma: dopo il festival, i bagni chimici sversano liquami nel terreno

Tre giorni di musica internazionale al laghetto di Villa Ada, migliaia di persone presenti. Ovviamente, come d'obbligo, c'erano anche i bagni chimici. Peccato che, come racconta chi quell'area la frequenta ogni giorno, molta dell'attrezzatura montata per l'evento sia rimasta lì, abbandonata. Compresi i bagni mobili, che a causa delle abbondanti piogge di inizio giugno, hanno riversato i liquami nel terreno. E sono ancora lì.

A Villa Ada la melma dei bagni chimici

C'è una puzza che da Villa Ada arriva, col vento giusto, fino al prestigioso tennis club Parioli. E' puzza di escrementi, ma non è colpa di padroni maleducati che non raccolgono i bisogni dei loro cani. E' colpa dei liquami che dai bagni chimici di un festival ormai dismesso sono finiti nel terreno, aiutati dal maltempo che fino a metà giugno ha sferzato la Capitale con abbondanti piogge e in alcuni casi vere e proprie bombe d'acqua.

La denuncia dell'associazione di runner

"Il 13 giugno sono iniziate le piogge su tutto il centro Italia e anche Villa Ada si è allagata - racconta Alessandro Leone, runner e presidente onorario dell'associazione sportiva dilettantistica "I Leprotti di Villa Ada", esistente da ormai trent'anni - di conseguenza i bagni chimici hanno sversato i liquami sul prato. Adesso è una fogna a cielo aperto e se tira vento da nord ovest, il puzzo si sente già dalle scalette di Via Salaria, all'altezza del tennis club Parioli. Non stanno facendo nulla per bonificare. Con il caldo si rischia chissà quale infezione".

La lettera a Gualtieri e alla Sovrintendenza

Il 15 giugno l'associazione ha scritto al sindaco Roberto Gualtieri, al comandante generale della Polizia Locale di Roma Capitale Ugo Angeloni e al suo omologo del II municipio Ugo Esposito, oltre che alla Sovrintendenza Capitolina, denunciando che a distanza di 4 giorni dalla conclusione del festival, molte attrezzature ancora giacevano abbandonate nell'area limitrofa al laghetto: cavi elettrici (immersi nell'acqua), recinzioni, i passacavi montati sui sentieri. E i bagni chimici.

L'assessore: "Chi è responsabile risolva e facciano più attenzione"

Il 19 giugno l'assessore all'ambiente del II municipio, Rino Fabiano, ha scritto ai dipartimenti ambiente e cultura di Roma Capitale, chiedendo la rimozione e il riposizionamento dei bagni chimici: "Sinceramente con tutte le cose che ho da fare nelle lavorazioni di nostra competenza sul verde orizzontale - ha commentato poi a RomaToday - gli interventi sulle situazioni indotte dall'estate romana me le risparmio. Ho fatto il sopralluogo ed ho scritto ai miei riferimenti comunali competenti. Spero che risolvano questa situazione incresciosa prima possibile e che chiunque abbia in uso spazi verdi pubblici per l'estate romana faccia altrettanto". A quanto pare al 26 giugno la situazione sarebbe immutata.