Lavori Terna a Roma nord, ancora chiusure e deviazioni. Tutte le info e quanto dureranno i cantieri

Proseguono i lavori di Terna sulla rete elettrica di Roma e in particolare quelli che da mesi interessano il quadrante nord. Da oggi, lunedì 22 dicembre, l'azienda è all'opera tra via Panama, via Yser e via Chiana. Per questo motivo sono entrate in vigore nuove discipline di traffico.

Lavori Terna a via Salaria

La scorsa settimana, dopo l'interruzione dovuta a rinvenimenti archeologici (come accaduto anche a fine 2022), è ripreso il cantiere che interessa via Yser. Come fa sapere l'assessora ai lavori pubblici del II municipio, Paola Rossi, gli operai sono attualmente all'altezza del civico 229. Per far sì che i lavori non intralcino eccessivamente la fluidità del traffico e che i mezzi pesanti non passino su strade strette, la Polizia Locale di Roma Capitale, II Gruppo Parioli ha indetto una nuova disciplina di traffico.

La nuova disciplina di traffico

Da oggi e fino al 12 febbraio, sarà in vigore su Via Salaria il divieto di sosta su tutta la sede stradale della carreggiata dal lato dei numeri dispari tra via Panama e via Bruxelles. Divieto di transito sulla carreggiata lato numeri civici dispari tra via Panama e il civico 247, all'altezza del quale è stata chiusa la strada con accesso da via Bruxelles. Limite massimo di velocità a 30 km/h sul lato dei numeri civici dispari nel tratto che viene e va tra via Taro e via Panama. All'intersezione tra via Salaria con via Panama e via Chiana le direzioni consentite sono destra e sinistra, per chi arriva da via Taro e via Panama. Limite di velocità a 30 km/h sul lato numeri civici dispari tra il civico 247 di via Salaria e via Yser, divieto di transito sempre sul lato civici dispari tra via Yser e via Liegi e infine direzione obbligatoria a destra all'intersezione con via Yser per chi arriva da viale di Villa Grazioli.

Chi procede su via Panama ha l'obbligo di procedere dritto quando incrocia via Salaria. Su via Chiana, consentito procedere dritto o a destra all'intersezione con via Salaria. Per quanto riguarda via Yser infine, è stato istituito il senso unico di marcia nel tratto da e verso via Salaria e via Lovanio, dare precedenza all'incrocio con via Lovanio, direzione obbligatoria a sinistra all'incrocio con via Lovanio. Solo per il 22 gennaio, divieto di sosta su tutta la sede stradale.

Dal 29 gennaio lavori Acea

Nello stesso quadrante, ma per lavori di Acea Ato 2, dalla prossima settimana ci saranno alcuni disagi, fino al 27 febbraio, anche in via di Villa Ada. Come si legge nella determina dirigenziale del II Gruppo Parioli, verrà istituito il divieto di sosta su tutta la via a partire da 20 metri prima del civico 55 e fino a 20 metri dopo il civico 53. Il transito sarà vietato ai veicoli con lunghezza superiore ai 2,30 metri in entrambi i sensi di marcia tra via Salaria e via Lariana e il limite massimo di velocità, nel tratto interessato, sarà di 30 km/h.