Giornata mondiale dell'ambiente: Scientology e islamici insieme per la Grande Moschea di Roma

Domenica 4 Giugno 2023, un gruppo di volontari del Centro Islamico Culturale d’Italia e dei Ministri Volontari della Chiesa di Scientology saranno protagonisti di una giornata di pulizia e raccolta rifiuti per una Grande Moschea di Roma più immersa nel verde.

L'appuntamento è previsto presso la Grande Moschea di Roma con i volontari che svolgeranno i lavori di cura dell'ambiente presso il parco della Grande Moschea di Roma e il viale della Moschea (fermata Campi Sportivi) fino a via dell'Agonistica. L'iniziativa, svolta per celebrare la Giornata Mondiale dell'Ambiente (5 giugno) promuove la collaborazione e la volontà di migliorare l'ambiente in cui si vive. L'evento unisce Islam e Scientology che puntano a sensibilizzare i rispettivi fedeli a sviluppare un'etica di comportamenti positivi verso il futuro del pianeta.

L'invito a partecipare alla giornata di pulizia è aperto a tutti non solo a musulmunani e Scientologist, ma anche a cittadini romani e non.