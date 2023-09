Esselunga apre il quarto supermercato a Roma

E sono quattro. Esselunga apre ai Parioli il suo quarto supermercato romano. Il taglio del nastro martedì in viale Liegi, tra i quartieri Pinciano e Parioli in prossimità della via Salaria. Prima di questo a Roma c'era stata l’apertura del superstore in via Prenestina nel 2017 e dei due LaEsse, in via Cola di Rienzo nel 2021 e il più recente in Via Tomacelli inaugurato nel 2022. Nel Lazio Esselunga è presente dal 2014 anche ad Aprilia (LT) e dal 2018

Il market di viale Liegi, dove lavorano 28 dipendenti, si inserisce al piano terra di un edificio destinato a studi professionali e abitazioni. Con una superficie di vendita di 560 metri quadri, il nuovo supermarket propone tutti i reparti che distinguono l’offerta di Esselunga con la consueta attenzione per la convenienza e un assortimento di oltre 4.000 referenze.

"Grande attenzione", spiega Esselunga, "viene riservata all’efficientamento energetico con l’utilizzo di luci a led dotate di sistema di dimmerazione che permette di diversificare la potenza nelle varie fasce orarie del giorno. Nel parcheggio, nel magazzino e negli ambienti riservati ai dipendenti le luci, oltre ad essere a led, sono dotate di sensori di movimento con un innalzamento della potenza al passaggio. L’impianto di condizionamento ad alta efficienza è programmato per fasce orarie così da ottimizzarne il funzionamento. I banchi frigoriferi sono dotati di sportelli e l’impianto di produzione del freddo è a CO?. Il negozio è alimentato con energia elettrica da fonti rinnovabili certificate da Garanzie d’Origine".