Via ai lavori per il nuovo centro giovani a Monte Antenne. Finiranno a settembre

L'ex chalet del custode di Monte Antenne, recuperato nei mesi scorsi dal II municipio che lo ha acquisito al patrimonio, diventerà un centro giovanile e verrà aperto dopo settembre. I lavori sono iniziati a fine gennaio e per la quantità di opere da realizzare, dureranno a lungo.

Il recupero dell'ex chalet di Monte Antenne

L'edificio si trova all'interno di Villa Ada, si raggiunge tramite via di Ponte Salario. Un tempo ospitava la persona che faceva da custode all'ex campeggio realizzato in occasione dei Giochi Olimpici del 1960. Poi, dagli anni '80, è stata solo un'abitazione senza alcuna funzione. Il custode se n'è andato, si sono susseguite vandalizzazioni e occupazioni abusive. Finché, tramite un'operazione di sgombero e recupero, è tornato al patrimonio municipale.

Un investimento di 200mila euro

L'amministrazione del II ha deciso di riservarlo ai giovani del territorio, per raddoppiare gli spazi a disposizione. Un centro giovanile, infatti, già esiste a via Aldovrandi al Pinciano. I lavori di ristrutturazione dell'ex chalet di Monte Antenne finiranno a settembre, come afferma il vicepresidente Emanuele Gisci e conferma l'assessora ai lavori pubblici Paola Rossi e sono stati finanziati con circa 200mila euro.

Fine lavori a settembre 2024

Tutti gli impianti (elettrico, idraulico) sono stati rifatti, verranno rifatti gli infissi e la porta d'ingresso, interventi previsti anche per isolare l'edificio (circa 150 mq) dal terreno su cui poggia, evitando così le continue infiltrazioni di umidità. Verranno rifatti anche i bagni e sarà riqualificato il giardino esterno, che ospiterà moltissime attività di ragazze e ragazzi. A settembre si concluderà il cantiere, dopodiché il municipio dovrà affidare la gestione della struttura.