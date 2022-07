Strage di oleandri in viale Bruno Buozzi ai Parioli

Addio agli oleandri. In viale Bruno Buozzi, nel cuore dei Parioli, sono stati abbattuti gli alberi che da qualche anno impreziosivano la strada. Alcuni, anche grazie al contributo dei residenti.

La strage di oleandri

“Nel tratto di strada compreso tra piazza don Minzoni e piazza Pitagora, si è consumata una strage di oleandri – ha spiegato Francesco Russo, un residente – ho personalmente provato a contattare l’ufficio di tutela ambientale ed anche il municipio II, all’indirizzo email che ho trovato sul loro sito. Ho inviato anche una PEC ma non ho ricevuto risposta”.

In attesa di un riscontro, nella strada sono stati abbattuti gli alberi. “Era un viale alberato, adesso è una desolazione. Uno di quegli alberi era stato piantumato anche grazie all’iniziativa di alcuni abitanti di viale Buozzi” ha commentato il residente che ha contato “dodici oleandri tagliati”, di cui restano evidenti i segni sul marciapiede.

La replica del municipio

“C’è una spiegazione se è stato effettuato quel taglio – ha spiegato Rino Fabiano, l’assessore all’ambiente del municipio II – lì sono in corso dei lavori per la riparazione ed il potenziamento di una rete primaria, utile a tutta la città”. L’intervento è stato affidato ad una società, la Ceie powe spa, dal committente Terna Rete Italia, per “la posa in opera dei cavi e le relative opere accessorie per il collegamento tra le cabine primarie”, si legge nel cartello affisso nell’area di cantiere.

La promessa di piantumazioni

“Terna ha preso l’impegno con l’ufficio giardini di provvedere alla sostituzione delle piante abbattute – ha spiegato l’assessore municipale all’ambiente – il progetto non è ancora stato predisposto, ma l’ufficio giardino si riserva la possibilità di mettere a dimora, al posto degli oleandri, anche degli alberi più utili per l’assorbimento del CO2”. Un’operazione che consentirà al viale, dove prima del taglio erano presenti oleandri “anche ogni tre o quattro metri” ricordano i residenti, di riconquistare la sua importante dotazione di verde.