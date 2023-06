Al Giulio Onesti un campo dedicato a Gianluca Vialli

Nella mattinata di lunedì 5 maggio è stato intitolato a Gianluca Vialli il Campo 3 del Giulio Onesti. Al centro di preparazione olimpica di Roma le celebrazioni per un protagonista della Nazionale.

Il centro Giulio Onesti è un impianto importante e legatissimo alla Nazionale che lì ha costruito le basi per vincere l'ultimo Europeo. Per questo è stato deciso di dedicare a Vialli membro importante dello staff di Mancini, scomparso ad inizio 2023 dopo la lotta contro un tumore al pancreas uno dei campi.

Ad aprire l'evento il presidente del Coni Malagò: "Quando ci siamo riuniti in Giunta qualche mese fa e abbiamo pensato di intitolargli il campo, in realtà non è stata una scelta emotiva del momento. Gianluca ci aveva lasciato e sappiamo il percorso che lo ha accompagnato, il suo lascito e il suo messaggio".

Hanno partecipato all'inagurazione del campo anche il presidente della FIGC Gabriele Gravina, il vicepresidente del CONI Silvia Salis, il presidente del CIP Luca Pancalli, i segretari generali di CONI e FIGC, Carlo Mornati e Marco Brunelli, gli ex presidenti federali Franco Carraro e Giancarlo Abete, oltre ovviamente al Ct Roberto Mancini e agli Azzurri, e Daniele De Rossi. Spettatori d’eccezione anche una trentina di giovani pazienti dell’Ospedale Pediatrico ‘Bambino Gesù’, con il quale la FIGC, e la Nazionale in particolare, hanno promosso negli ultimi anni una serie di iniziative congiunte.