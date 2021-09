Villa Ada, riapre Forte Antenne: da giovedì 9 settembre musica, aperitivi e mostre

Riaprirà questo giovedì 9 settembre Forte Antenne, sito architettonico vincolato all'interno di Villa Ada. Dopo anni di abbandono e incuria, un luogo storico del Trieste-Salario tornerà a vivere grazie al bando per l'estate romana del Municipio II, vinto dall'associazione "Il Condominio APS" che fino al 31 ottobre ne gestirà gli spazi organizzando attività culturali di vario genere.

La storia del Forte

Costruito alla fine dell''800 per poter difendere meglio l'area nord della città, vista la sua vicinanza alla via Salaria e al fiume Tevere, dopo la Seconda Guerra Mondiale venne occupato da diverse famiglie sfollate. Fino al 2017 ci viveva ancora qualcuno, poi sgomberato dal Comune. Nel giugno del 2017 il II Municipio ha chiesto e ottenuto le chiavi della struttura, ormai in stato di forte degrado e deperimento, con diversi punti delle mura a rischio crollo. Venne lanciato un bando di idee - che coinvolgeva anche il villino di Villa Leopardi - per raccogliere progetti di riqualificazione e gestione dei siti, del quale però non si sa nulla dal 2019.

"Presenteremo un progetto di riqualificazione"

Marta Fantini, presidente dell'associazione che gestirà gli eventi al Forte, a Roma Today ha raccontato il lavoro svolto nelle settimane passate per rendere fruibile l'area: "Abbiamo pulito tutte le aree esterne, quelle delle vecchie piazze d'armi - spiega - trovando montagne di rovi ed erbe infestanti alte metri, ma anche rifiuti e vecchie cassaforti, perché lì un tempo c'era un'officina che le riparava. Inoltre siamo riusciti ad abbattere e far smaltire un piccolo hangar parzialmente andato a fuoco, abusivo e con lamiere di amianto". Grazie a questo lavoro, il pubblico potrà girare in sicurezza nelle aree esterne del Forte, dove si svolgeranno gli eventi e l'area food. "Pian piano - conclude Martina - procederemo con gli interventi di riqualificazione, sperando si possa presto fare qualcosa anche sulle mura perché alcune stanno per crollare. Presenteremo un progetto".

Gli eventi previsti

Si parte giovedì alle 18 con l'apertura ufficiale, affidata al quartetto jazz "Tempi Moderni" che si esibirà dalle 20 alle 23, dopo i saluti istituzionali. Sarà anche possibile effettuare visite guidate, in gruppi di 30 persone, nelle aree non ancora agibili, ovviamente con caschetti protettivi forniti dall'organizzazione. Venerdì 10 performance musicale di Hugo Sanchez e Gattonero + Dj Taxxi. Come spiegato da Fantini "inizialmente saremo aperti nel weekend, dopodiché in base agli interventi di pulizia e messa in sicurezza ci aspettiamo di esserlo tutta la settimana". Mostre, musica, installazioni artistiche saranno protagoniste.