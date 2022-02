I residenti dei Parioli contro il nuovo marciapiede perché porta via 40 parcheggi

Via Barnaba Tortolini è una strada di poche centinaia di metri, senza negozi o altre attività commerciali, otto palazzine di cinque piani in tutto, che collega via Archimede e via di San Valentino nel cuore dei Parioli. Il 3 febbraio sono iniziati i lavori per realizzare un marciapiede, finora inesistente, ma per farlo verranno tolti circa 40 posti auto e i residenti non ci stanno.

Un marciapiede al posto dei parcheggi

In molti l'8 febbraio sono scesi in strada per lanciare una raccolta firme e incontrare l'assessora ai Lavori Pubblici del Municipio II, Paola Rossi, presente per un sopralluogo. Gli abitanti di via Tortolini hanno espresso in una lettera alla presidente Del Bello, alla stessa Rossi e anche all'assessora alla Mobilità Valentina Caracciolo tutte le loro perplessità, riassunte a RomaToday da uno dei residenti, Giuseppe Venanzoni: "Innanzitutto il cantiere è stato aperto senza mettere alcun cartello - spiega - e questa già è una irregolarità. E poi con questo marciapiede, che sarà largo circa 1 metro e 70, la carreggiata si restringerà molto e verranno eliminati dai 30 ai 40 posti auto. Per chi non ha il garage è un disastro ed è anche una questione di sicurezza, perché ci sono due palazzi i cui portoni affacciano direttamente in strada, paradossalmente con il marciapiede i pedoni sarebbero ancora più in pericolo uscendo di casa e trovandosi subito nella carreggiata".

"Via Tortolini è una strada tranquilla"

Perplessità confermate da Laura Lazzari, portiera del civico 19 da oltre trent'anni: "Questa non è una via di passaggio - ribadisce - ci vengono solo i residenti o i loro ospiti, oltre ai corrieri. Quando franò via Archimede avemmo qualche problema per il traffico deviato, ma adesso è una strada molto tranquilla. E chi ha deciso i lavori non ha tenuto conto di un fatto: i balconi del civico 29 sono bassi rispetto al livello strada, perché lì c'è una salita abbastanza ripida. Tempo fa il compattatore Ama, che passava per via Tortolini proprio perché via Archimede era chiusa, ha sbattuto contro il cornicione per colpa di uno scooter parcheggiato male. Mettendo il marciapiede sul lato destro i mezzi pesanti passerebbero proprio da quella parte".

Cantiere sospeso

Quello che contestano i residenti è anche la mancanza di informazioni: "La mattina del 3 febbraio ci siamo trovati l'asfalto spaccato e le recinzioni - conferma Lazzari - e sul cartello di apertura cantiere non c'era scritto niente. Solo l'8 febbraio, giorno in cui tra l'altro i lavori sono stati sospesi, hanno scritto in fretta e furia le informazioni basiche". C'è poi un piccolo "giallo": sul cartello compare come data di fine lavori il 2 agosto. E' stata invertita la data, che voleva essere quella dell'8 febbraio?

L'assessora Rossi

Interpellata da RomaToday, l'assessora ai Lavori Pubblici Paola Rossi ha spiegato la situazione: "Durante il precedente mandato - le sue parole - nell'ambito del piano investimenti straordinario è stata inserita via Tortolini tra le strade su cui realizzare un marciapiede altrimenti inesistente, una spesa inserita nell'investimento complessivo di 990.000 euro sul quadrante Parioli-Pinciano. Un abitante ha presentato un esposto, quindi da lì è partito l'iter. Riguardo ai parcheggi, l'ufficio tecnico ha messo in piedi una procedura con richiesta di nulla osta sia alla Mobilità sia alla polizia locale ed entrambi gli uffici lo hanno concesso. Da assessora ho ereditato questa decisione, ma condivido la necessità di mettere in sicurezza i pedoni. L'iter è in atto, ma mi sono presa l'impegno di ulteriori verifiche con l'ufficio tecnico perché mi rendo conto della difficoltà che si crea ai residenti levando i posti auto". Riguardo a soluzioni alternative per tutelare i pedoni, come dossi e zone 30, Rossi risponde così: "I dossi ormai non li autorizzano in 9 casi su 10 - fa sapere - mentre il limite a 30 km/h è una possibilità che non viene esclusa".

Critica la Lega

"Quello che andava fatto su via Tortolini - dichiara Francesco De Salazar, consigliere della Lega a via Dire Daua - dopo la riapertura di via Archimede, poteva essere pensare a dei dossi e mettere in sicurezza l'incrocio con via di San Valentino perché quel tratto è in discesa, invece si è deciso di eliminare dei posti auto fondamentali in un quadrante in sofferenza per fare un marciapiede molto largo senza interpellarli. Bisogna ripristinare la strada come prima della frana di via Archimede, così com'era non creava alcun disagio ai residenti".