Per effettuare l'intervento, è stata disposta la chiusura notturna (dalle 22 alle 6) al transito automobilistico, fino al 14 gennaio. I lavori interesseranno anche Corso Francia, con divieto di transito sulla carreggiata in direzione viale Maresciallo Pilsudski, verso viale Tiziano.

Lunedì 10 gennaio partiranno alcuni interventi di manutenzione ordinaria del manto stradale su viale Maresciallo Pilsudski, nel Municipio II. Il cantiere, ad opera del Simu (il dipartimento sviluppo infrastrutture e manutenzione ordinaria) interesserà il tratto che va da viale Tiziano a via di San Valentino.

Parioli, chiusure in via Maresciallo Pilsudski per lavori sul manto stradale