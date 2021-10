Elezioni Municipio II: ecco chi sono tutti i consiglieri eletti

La vittoria del Centrosinistra in II Municipio, con Francesca Del Bello confermata presidente, cambia la composizione del consiglio municipale. Qualche volto nuovo, ma per la maggior parte ci sono molte vecchie conoscenze della politica territoriale.

Iniziamo con i numeri: 15 sono i seggi conquistati dal Centrosinistra (più quello della presidente), di questi 10 vanno al Partito democratico, 3 alla Civica Gualtieri, uno a testa per Sinistra Civica Ecologista e Roma Futura. All'opposizione siederanno 4 consiglieri della lista Calenda Sindaco (inclusa la candidata presidente Caterina Boca), Patrizio Di Tursi in qualità di candidato presidente, 2 di Fratelli d'Italia, uno della Lega e uno del M5S (la candidata presidente Elisabetta Gagliassi).

Tutti i nomi della maggioranza

Per il Pd entrano Paola Rossi, Gianluca Bogino, Gian Paolo Giovannelli (già assessore ai Lavori Pubblici), Luca Onori (alla prima volta) Celeste Manno, Roberto Ferraresi, Marco Pineschi, Federica Serratore (alla prima volta), Lucrezia Colmayer (assessora alla Cultura dal 2016 al 2020) e Andrea Rollin. Per la Civica Gualtieri Rosario Fabiano (già assessore a Verde e Decoro), Andrea De Rosa e Monica Didò entrambi alla prima volta. Sinistra Civica Ecologista elegge Francesca Marina Morpugno, mentre Roma Futura Barbara Auleta.

Tutti i nomi dell'opposizione

La lista Calenda Sindaco, grazie all'eccellente risultato della candidata presidente Caterina Boca, occupa altri tre seggi con Marco Dolfi (Italia Viva), Marinella Inguscio (Azione) e Aldo Stevanin (ex dipendente della Camera dei Deputati ed ex Pd). Come candidato presidente entra Patrizio Di Tursi (Forza Italia), insieme ai due Fratelli d'Italia Holljver Paolo e Sandra Bertucci. La Lega elegge Francesco De Salazar (colui che nel 2013 si candidò sia in XII sia in II, venendo eletto in entrambi i Municipi e poi scelse quest'ultimo). Conclude l'aula la candidata presidente dei Cinquestelle, Elisabetta Gagliassi.

I probabili subentri

Ovviamente le nomine in Giunta, che Francesca Del Bello dovrebbe rendere ufficiali a inizio della prossima settimana, faranno scorrere le liste: Silvia Aloe, Arianna Camellini e Valentina Caracciolo del Pd sono in pole per entrare (con le ultime due che risulta abbiano ottenuto le stesse preferenze, dovrebbe entrare la più giovane), mentre nel caso Fabiano riprendesse il lavoro temporaneamente interrotto da assessore, il suo posto in aula verrebbe preso da uno tra Sonia Maurer e Mauro Armillei.