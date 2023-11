II municipio, i volontari piantano 24 nuovi alberi ma adesso dovranno essere curati

C’è chi a Roma non vuole darsi per vinto quando si parla di cura del verde. In una città dove cadono centinaia di alberi in un solo giorno, causando anche una vittima e problemi ovunque, c’è chi si impegna, in maniera volontaria, per “regalare ossigeno, partecipazione e bellezza alla Capitale”. Si tratta dell’associazione Daje di Alberi che, per il terzo anno consecutivo ha effettuato un evento di riforestazione urbana nel II municipio, al Nomentano.

Alberi ripiantati

L’associazione di tutela ambientale, attiva in diversi municipi di Roma, ha messo a dimora 24 nuovi alberi dopo averne piantati duecento e soprattutto dopo averne curati e salvati migliaia del patrimonio pubblico esistente.24 tazze, 6 specie di alberi, 9 ceppi rimossi, 3 mq di asfalto rimosso e suolo recuperato. Questo il “bottino” della giornata all’insegna dell’ambiente.

L’evento di riforestazione partecipata, con la cooperazione del dipartimento tutela ambientale di Roma Capitale, è partito da piazza Lecce. Tra le numerose strade interessate via Bari, via Catanzaro, via Ravenna, via Tommasini, via Udine, via Verona, via Ungarelli, via Boldetti. 6 le specie di alberi nel rispetto della biodiversità e dell'albero giusto al posto giusto: Lagerstroemia Indica, Acero campestre, Pyrus Calleryana Chanticleer, Ligustrum Variegata, Koelreuteria paniculata, Cercis siliquastrum.

Un evento reso possibile dalle donazioni all’associazione e caratterizzato da una grande partecipazione tra volontari, cittadini e alcuni commercianti. Hanno testimoniato il loro sostegno all’impegno di Daje De Alberi la presidente del II Municipio, Francesca Del Bello, e dirigenti di polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri.

Alberi che vanno curati

“Dove c'è cultura, passione e partecipazione c'è vera Riforestazione. Avanti tutta, daje, grazie ai donatori e alle donatrici” l’incoraggiamento arrivato da Lorenzo Cioce, presidente dell’associazione.

Ma il lavoro è appena cominciato per questi nuovi alberi. Come afferma il Professor Ferrini, arboricoltore urbano di fama nazionale e internazionale, grande amico di Daje De Alberi, "non basta piantare alberi bisogna curarli". Del resto, come ha testimoniato il recente fenomeno degli alberi sotto sequestro, la mancata manutenzione sulle piante alla lunga si paga.