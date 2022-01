Municipio II, entro fine gennaio attese nuove assunzioni negli uffici

Un mese fa dal Municipio II, di certo non un caso isolato a Roma, partiva l'allarme sulla mancanza di personale negli uffici: "Mancano almeno 45 dipendenti". Tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, però, sembra che qualcosa si stia muovendo: "Sono arrivati 4 nuovi assistenti sociali e 2 istruttori amministrativi" fa sapere il vicepresidente Emanuele Gisci.

"Un piccolo passo - continua l'esponente della giunta Del Bello - ma è importante. Adesso insieme al direttore del Municipio decideremo dove dislocare i due nuovi amministrativi, anche se abbiamo ben chiare quale siano le criticità: manca personale nell'ufficio consiglio, ma anche ai lavori pubblici dove a causa di diversi pensionamenti abbiamo carenze negli uffici edilizia scolastica, manutenzione stradale e commercio".

Entro la fine del mese di gennaio, inoltre, dovrebbero arrivare tra via Dire Daua e via Tripolitania altre cinque o sei unità grazie alla turnazione periodica del personale di Roma Capitale: "E' poi in atto il concorso per trovare una nuova posizione organizzativa da assegnare all'ufficio consiglio - sottolinea Gisci - quindi auspicabilmente dal 1° febbraio entrerà in servizio. Contiamo quindi di avere da qui a una ventina di giorni 10 nuove unità nell'organico municipale. Ci aspettiamo, infine, che si inizino ad assumere i vincitori del concorso del comune di Roma svoltosi lo scorso anno. Siamo ottimisti, si comincia a vedere un po' di luce".