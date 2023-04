Il municipio con i redditi più alti dove le famiglie non pagano la mensa scolastica

Con 2 milioni di euro Roma Capitale può, teoricamente, riasfaltare carreggiate e marciapiedi di circa 5 strade della grande viabilità. Ecco perché è sufficientemente grave che un municipio registri, solo per il 2022, un disavanzo di 2 milioni di euro nelle sue casse. Il motivo del buco è il mancato pagamento, da parte delle famiglie, dei bollettini per il servizio di mensa nelle scuole materne ed elementari. Sorprende molto che accada in II, dove c'è il quartiere con il più alto reddito registrato a Roma: ai Parioli, infatti, nel 2019 la dichiarazione media era di 68.000 euro (dati elaborati da Mappa Roma nel 2021 su quelli forniti da Roma Capitale).

Nel II municipio le famiglie non pagano il servizio mensa

A Roma, secondo uno studio di Cittadinanzattiva del 2021, le famiglie pagano una delle rette più basse per far mangiare i figli a scuola: in media 450 euro l'anno contro i 1.188 di Torino o i 1.152 di Livorno, dove i costi per pasto arrivano a triplicarsi rispetto alla nostra città. Eppure, nell'ultima commissione decentramento del II municipio, presieduta dalla dem Silvia Aloe, è emerso un dato grave: nel 2022 la cifra che l'ente avrebbe dovuto incassare dalla refezione di materne ed elementari avrebbe dovuto essere di poco superiore ai 4 milioni di euro, ma l'incasso effettivo è pari esattamente al 50%.

Aloe (Pd): "Potremmo chiedere l'attivazione dell'addebito bancario"

"Stiamo cercando di capire come sopperire a questa mancanza - ha spiegato Aloe a RomaToday - perché lo scarto è troppo ampio. Noi procediamo con i solleciti, ma devono esserci dei metodi più incisivi per evitare che si arrivi ad un buco di questo tipo". In commissione la stessa consigliera di maggioranza ha proposto di modificare il metodo di pagamento da presentare alle famiglie: "Si dovrebbe preferire il RID bancario (cioè l'addebito diretto autorizzato dalla banca su richiesta del titolare di un conto corrente, ndr) - al bollettino inviato dalla scuola. In questo modo ci sarebbero molti meno controlli da fare e una maggiore certezza di incasso".

I redditi più alti ma in tanti non pagano

Ma perché le famiglie non pagano? E quante sono? Se si considera che la retta per le mense va da un minimo di 30 ad un massimo di 80 euro al mese e che dunque la media è di 55 euro, con un pagamento su 10 mesi (da settembre a giugno), va da sé che le famiglie morose siano migliaia, anche se un dato preciso non c'è. E il motivo del mancato pagamento non è solo la dimenticanza: "C'è anche chi proprio decide di non pagare", aggiunge Aloe. Come dicevamo, i redditi in II municipio sono tra i più alti di Roma: ai Parioli la fanno da padroni con 68.000 euro, poi c'è il quartiere Nomentano-Pinciano dove si scende a 57.500, il Salario-Africano con 41.700, il Flaminio-Villaggio Olimpico con 43.600, il Nomentano-Policlinico con 45.000.

L'11 aprile nuova commissione con l'assessora alla scuola

Considerando che le esenzioni totali scattano sotto i 5.165 euro di ISEE e da questa cifra fino a 15.000 la quota va da 30 a massimo 43 euro, è facile pensare che la grande maggioranza dei nuclei residenti in II non abbiano molte difficoltà a pagare i bollettini. "Dovremmo anche pensare a inviare una lettera prima di ogni anno scolastico, a tutte le famiglie, sollecitando il rispetto del pagamento per la mensa" ha concluso Silvia Aloe, aggiornando poi la commissione all'11 aprile per un confronto con l'assessora municipale alla scuola, Paola Rossi.