Il II municipio approva un bilancio "inadeguato". Chiesti 80 milioni di euro nel prossimo triennio

Il II municipio ha approvato lo scorso 13 dicembre il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026, ma la sensazione è che a via Dire Daua, sede del parlamentino, si siano dovuti accontentare. In totale il Comune ha stanziato per il prossimo anno circa 26,5 milioni di euro. Una riduzione, se si considera che nel 2022 la giunta di Francesco Del Bello ne aveva avuti a disposizione 30. Malumori immancabili dalle opposizioni, ma stavolta i mal di pancia provengono anche dall'interno della maggioranza.

Il bilancio 2024 del II municipio

Partiamo dai numeri. Per il prossimo anno il II municipio, come detto, avrà 26,5 milioni di euro da spendere. Di questi, circa 13 sono destinati alle politiche sociali e della salute, con interventi per la disabilità, i minori a rischio, gli anziani, il disagio sociale e l'assistenza alloggiativa. Come spiegano la minisindaca Francesca Del Bello e il vicepresidente e assessore al bilancio Emanuele Gisci "il piano investimenti è di circa 11,5 milioni di euro e prevede circa 8 milioni per la manutenzione di strade e marciapiedi, un milione e mezzo per il patrimonio pubblico e alcune opere di particolare rilievo, tra queste la riqualificazione di piazza Mincio e del quartiere Coppedè e la rigenerazione di piazzale del Verano". Nel primo caso i cantieri sono già iniziati, nel secondo il restyling, con semipedonalizzazione, ha visto la recente approvazione del progetto definitivo.

Oltre 1 milione di euro per le scuole

“Due interventi molto importanti, realizzati con fondi municipali e giubilari - spiegano i due amministratori di centrosinistra - che hanno una rilevanza cittadina ma anche internazionale, trattandosi di luoghi nevralgici del turismo con un valore storico e architettonico inestimabili. Interventi che non si riducono solo ad un miglioramento estetico ma che favoriranno anche la fruibilità delle due aree soprattutto per le cittadine e i cittadini”. Infine, il previsionale del prossimo triennio versa nelle casse municipali anche 350mila euro per la riqualificazione delle attrezzature delle mense scolastiche, 800mila euro per la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici, 600mila euro per il verde e 70mila euro tra cultura e sport.

Le opposizioni: "Risorse insufficienti"

Gli stanziamenti previsti per il II municipio, però, non sono ritenuti sufficienti da una parte del consiglio. Non solo da chi fa opposizione. Partiamo da loro. Marinella Inguscio, capogruppo della lista Calenda Sindaco, come i suoi colleghi di gruppo si è astenuta dal voto: "Siamo il municipio delle ville storiche, di tre università un ospedale, abbiamo il Cnr, l'istituto superiore di sanità, musei, tantissime scuole, stazioni ferroviarie - commenta - e vengono stanziati 38mila euro per la cultura? E' una vergogna. C'è poco anche per la manutenzione del verde, parliamo di poco più di 500mila euro e 13 milioni di euro per il sociale non sono comunque sufficienti. Abbiamo analizzato questo bilancio rispetto a quello dello scorso anno e c'è un effettivo decremento delle risorse. In questo modo si disinnesca totalmente quella ancora scarsa autonomia che hanno i municipi rispetto alla gestione delle spese, approvare un bilancio del genere significa continuare a centralizzare il potere".

IL BILANCIO 2023 - Municipio II: dal bilancio più fondi per parchi, sociale e manutenzione stradale

Stesso parere per Marco Dolfi del gruppo misto: "Il bilancio di previsione presentato dal Comune è del tutto insufficiente - accusa -. Basti pensare che alla voce cultura, per l’annualità 2024 vengono stanziati solo 38mila euro. I fondi per la cultura sono emblematici dell’inconsistenza di questo bilancio, tant’è che la maggioranza, in consiglio, ha presentato un maxi ordine del giorno con cui ha chiesto fondi aggiuntivi su moltissimi centri di costo. Ciò significa che la stessa maggioranza fosse decisamente scontenta".

Fratelli d'Italia: "La maggioranza non è affatto compatta"

"Abbiamo votato contro un bilancio totalmente insufficiente - ripete l'adagio Holljwer Paolo, capogruppo di FdI -. A sostegno delle nostre tesi anche il parere della presidente della commissione Bilancio Barbara Auleta, che ha di fatto certificato i tagli alle risorse con un ordine del giorno collegato e al momento della discussione finale non ha partecipato al voto. La presidente Del Bello e l'assessore Gisci non si sa a quale solidità di maggioranza facciano riferimento. Un bilancio che non tiene conto di una serie di tagli sulla cultura e sullo sport, per dirne alcuni. Abbiamo provato a migliorarlo con ordini del giorno in cui chiedevamo per esempio la risoluzione dell'annosa problematica di carenza di personale nei nidi e materne che comportano chiusure e ritardi. Un bilancio, quindi, che continuiamo a giudicare totalmente negativo".

M5S: "Il centrosinistra municipale ha fatto opposizione"

Elisabetta Gagliassi del M5S ritiene questo bilancio "lo specchio della gestione politica di Roma, insufficiente e non adeguato alla nostra città - attacca - . Lo dimostra un fatto evidente: di solito le opposizioni presentano degli odg con richieste anche esagerate di maggiori fondi su più voci di bilancio, quest’anno ci ha pensato la stessa maggioranza che chiede al Comune milioni di euro aggiuntivi al bilancio, questo dimostra chiaramente che le risorse oltre ad essere insufficienti, non sono state costruite con i municipi che si ritrovano senza fondi su voci importanti come le politiche sociali, il verde ed i lavori pubblici. Un esempio per tutti è la cultura, per anni i bilanci dell’amministrazione Raggi sono stati criticati per i fondi cultura, perché non si promuovevano i progetti culturali, ora i fondi sono assolutamente identici, appena 38mila euro. C’è in municipio la commissione turismo, ma non c’è la voce di bilancio per il turismo, ci sono mancanze importanti e non posso che ringraziare la maggioranza per il lavoro 'da opposizione' che ha svolto quest’anno".

Auleta (SCE): "Stanca riproposizione del bilancio 2023 con meno fondi"

Tirata più volte in ballo, la consigliera di Sinistra Civica Ecologista Barbara Auleta ha innanzitutto voluto precisare i motivi della sua assenza al voto: "Avevo considerato lo svolgimento del consiglio relativo al bilancio su una giornata, così come era stato programmato - spiega - ma essendo stato rinviato al giorno dopo per esaminare gli ordini del giorno strumentalmente presentati da Fratelli d'Italia, sono potuta restare fin quando gli impegni lavorativi me lo hanno consentito, dopodiché sono dovuta rientrare. Non c'è alcuna scelta legata alla non condivisione del bilancio". Il parere sul documento, però, non si discosta molto da quelli espressi dalle opposizioni: "Complessivamente non è positiva - conferma Auleta - mi pare sia una stanca riproposizione di quello dell'anno scorso, con qualche riduzione. Nell’area del sociale c’è sicuramente uno sforzo che ho apprezzato, rilevato anche dall’assessore Bogino, sebbene con richieste aggiuntive fisiologiche. Su lavori pubblici e manutenzione ordinaria prevalentemente c’è una riduzione delle risorse a disposizione e questo poi determina delle carenze sul territorio. Dal verde, alle strade, ai marciapiedi all’illuminazione c’è una progressiva riduzione. Ci si concentra sui grandi eventi, non sull'ordinario. Anche sulle demolizioni c’è assenza di risorse: ci lamentiamo quotidianamente che ci sono pedane degli esercizi pubblici chiusi, i dehors rimasti come ingombro, ma poi non ci sono soldi per levarli. Su questo l’assessora Paola Rossi ha chiesto risorse integrative. È anomalo per me che il Comune non le preveda in maniera ordinaria".

"Manca visione della città"

"Manca una visione di città per me - aggiunge Auleta - un obiettivo evidente. Non si comprende, oltre alla gestione ordinaria, in che direzione il Comune intenda portare la città. Il mio Odg raccoglieva le proposte della giunta, dalla cultura al verde ai lavori pubblici e politiche sociali e anche maggiori risorse sul piano investimenti. Con 38mila gestiamo la cultura nel nostro municipio? È inadeguato. Abbiamo chiesto ben 80 milioni in più, comprensivi del piano investimenti, per il triennio 2024-2025-2026. Sul titolo primo, cioè le spese ordinarie, abbiamo fatto delle richieste di vario tipo, dalla scuola alla manutenzione al verde alle demolizioni".