Lavori stradali e scavi, divieti di sosta dai Parioli al Salario: ecco le date e le strade coinvolte

Nelle prossime settimane diversi cantieri impegneranno le strade del II Municipio, con la disciplina del traffico che cambierà. Lavori di riqualificazione delle strade, scavi dei sottoservizi e opere che interessano gli edifici scolastici coinvolgeranno soprattutto Parioli, Trieste e Salario.

A via Giovanni Pacini dal 28 febbraio al 25 marzo è stato indetto il divieto di sosta 0-24 con zona rimozione sul lato numeri civici pari, a partire da 10 metri prima del numero civico 6, fino al numero civico stesso, eccetto i mezzi utilizzati per i lavori. Il motivo è un intervento sull'edificio della scuola "Vittorio Alfieri" da parte del dipartimento edilizia scolastica municipale.

In viale Bruno Buozzi ai Parioli, la polizia locale istituisce dal 28 febbraio all'11 marzo il divieto di sosta 0-24 con zona rimozione, lato civici pari, a partire dal numero civico 20, per una lunghezza di 15 metri, eccetto i mezzi utilizzati per i lavori e il divieto di sosta 0-24 con zona rimozione, lato civici dispari, nel tratto compreso tra i numeri civici 35 e 29. A lavorare in questo caso sarà Areti Spa per l'allaccio di una nuova utenza.

Dovendo il condominio di via Chiana 97 effettuare dei lavori che comportano l'occupazione di suolo pubblico, dal 26 febbraio all'11 marzo viene istituito il divieto di sosta 0-24 con zona rimozione, nel tratto compreso tra il civico 97/A e il civico 97. Mentre dall'8 marzo al 3 aprile in via Fucino divieto di sosta 0-24 con zona rimozione sul lato sinistro del senso unico di marcia per un’estesa di 15 metri a partire da via Chiana.

Lunedì 28 febbraio prenderanno il via anche i lavori di riqualificazione del marciapiede di un tratto di via Guido Reni al Flaminio, con conclusione prevista oil 29 marzo. Il cantiere comporterà il divieto di sosta 0-24 con zona rimozione sul lato destro del tratto (direzione e verso) da piazza Gentile da Fabriano a via Pier della Francesca eccetto i mezzi d’opera e l'istituzione del limite massimo di velocità a 30 km/h nel tratto (direzione e verso) da piazza Gentile da Fabriano a via Pier della Francesca.