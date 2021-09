VIDEO | Elezioni municipio II: intervista a Elisabetta Gagliassi, candidata presidente per il M5s

Cura del verde, movida, rigenerazione urbana e Grab: Roma Today ha discusso di questi temi, tra i più centrali del territorio, con Elisabetta Gagliassi candidata alla presidenza del II Municipio per il Movimento Cinque Stelle alle prossime elezioni del 3 e 4 ottobre.

Cura del verde

Sia le ville storiche sia le potature sono di competenza comunale, esordisce Gagliassi. L'intento del Movimento è quello di creare un cronoprogramma condiviso con i cittadini e fare informazione completa e continua con i residenti, instaurando inoltre un canale diretto con il Comune.

Movida e commercio

Gli attori principali per Elisabetta Gagliassi sono tre: i commercianti, i residenti e i ragazzi che animano la movida. Tutti hanno i loro diritti. Il contrasto tra questi tre attori non porta a nulla, secondo la capogruppo uscente del M5S, bisogna quindi trovare un progetto in condivisione. Su San Lorenzo il Movimento propone una commissione speciale per mettere al tavolo tutti i comitati, le forze dell’ordine e i giovani per arrivare a una soluzione condivisa.

La rigenerazione urbana di San Lorenzo

La trasformazione urbana proposta per San Lorenzo e Flaminio sono completamente diverse, secondo Elisabetta Gagliassi. La prima nasce dall’esigenza di recuperare spazi degradati. A via Guido Reni la candidata non condivide la parte di nuova edilizia, 14 palazzine di 6 piani, un albergo di 8 piani, parcheggi. Condivide invece gli spazi per il quartiere, per la cultura. "Si parla di cementificazione, non ne trovo la necessità in quel quartiere".

Il Grab a Villa Ada e via Guido Reni

Il Grab rientra nel progetto del PUMS e sono assolutamente sostenibile. Per quanto riguarda Villa Ada il Comune ha stanziato 2,5 milioni di euro per cura del verde e manufatti, Grab è un tassello per la riqualificazione, ma vorrei riavviare una discussione con tutti. Via Guido Reni non vedo incompatibilità, certo i progetti sono tanti ma possono coesistere. Tempi e modalità sono il problema, parliamo di tutti progetti sulla carta. Ci vuole confronto.

PROGRAMMA M5S MUNICIPIO II

(riprese e montaggio di Simone Massaccesi)