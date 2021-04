"E' esplosa una bombola del gas nel campo rom dei Parioli"

Paura in zona Parioli dove nel pomeriggio del 9 aprile, in via Panama, è scoppiata una bombola del gas nel Parco Rabin, all'interno di un campo rom abusivo. A denunciare il fatto Simone Pelosi coordinatore di Fratelli d'Italia del II Municipio, Massimiliano Spinella e Isabella Purgatori presidenti di circolo FDI Trieste Salario e Somalia.

"E' stato un miracolo, quel campo abusivo, più volte segnalato alle autorità, è alle spalle dell'area ludica dei bambini al momento fortunatamente vuoto. - dicono in una nota - Anche le panchine vicine, quelle rimaste integre, non erano popolate dalle solite persone che quotidianamente vivono quel parco. E' assurdo quello che è successo, lo denunciamo da anni e continuiamo a denunciare i campi rom abusivi presenti nel II municipio come via Mascagni e gli svincoli della tangenziale".

"Diversi responsabili delle Forze dell'Ordine, dopo le varie segnalazioni, hanno fatto un sopralluogo ma in nessun caso si è potuto mettere la parola fine ribadendo sempre che non si sapeva dove collocarli. -concludono gli esponenti di Fratelli d'Italia - Volevamo fare un plauso ai Vigili del Fuoco che in pochissimi minuti sono accorsi ed hanno sedato l'incendio. Speriamo che questo episodio serva da lezione e che le istituzioni comunali trovino subito delle soluzioni concrete a questo degrado". Il danno è stato comunque minino e, secondo quanto si apprende da via Genova, l'intervento è durato pochi minuti.