Grab, contro la ciclovia a Villa Ada un appello a Gualtieri: "Non può passare, ecco i motivi"

Il fronte del no al Grab dentro Villa Ada non molla. Nonostante l'assessore alla mobilità di Roma Capitale in un recente intervento pubblico abbia ribadito la volontà di far passare la ciclovia all'interno del parco storico, nonostante in assemblea capitolina sia stato approvato il piano urbano della mobilità sostenibile con all'interno un passaggio che prevede "un allaggerimento" del percorso ma non la sua eliminazione, quindici tra associazioni e comitati hanno scritto al sindaco Gualtieri, agli assessori Patanè, Alfonsi e Gotor chiedendo lo stralcio definitivo.

Le motivazioni dietro alla richiesta sono molteplici e vengono elencate dettagliatamente: innanzitutto la tutela a cui è sottoposta Villa Ada con un decreto del 1995, poi che il Piano di Utilizzazione relativo al parco non prevede percorsi ciclistici. Inoltre il fronte del no si appella al nuovo regolamento del verde, approvato nel 2021, che prescrive attenzioni particolari per ville e parchi storici.

Da Amuse a Cittadinanzattiva, dai Leprotti di Villa Ada a Osservatorio Sherwood, gli attivisti ricordano inoltre al primo cittadino e a metà della sua giunta che anche il II municipio si è espresso negativamente, in più di un'occasione e in diversi atti, uno approvato dalla presidente Francesca Del Bello e da tutti gli assessori il 18 agosto 2021 e un secondo licenziato dal parlamentino di via Dire Daua il 13 gennaio 2022. Viene anche ribadito quanto inserito nel programma elettorale del centrosinistra locale rispetto al Grab.

"In base alla nostra esperienza pluriennale - sottolineano le 15 associazioni - abbiamo concluso che la presenza del Grab modificherebbe lo stato dei luoghi e confliggerebbe con le norme a tutela della villa". Una posizione che pone ormai da anni in contrapposizione una parte della cittadinanza con realtà quali Legambiente, tra le principali animatrici del Grab.