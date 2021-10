Municipio II, Francesca Del Bello riconfermata presidente: "Già al lavoro. Per la giunta mi prendo una settimana"

Sarà ancora Francesca Del Bello la presidente del II Municipio: con il 64% dei voti la candidata di Centrosinistra ha sconfitto al ballottaggio Patrizio Di Tursi (Forza Italia), nome scelto dal Centrodestra per provare a interrompere l'egemonia del Pd nel territorio. La già minisindaca ha ottenuto circa 16.350 preferenze in più rispetto al primo turno (40.381 totali), andando quasi a doppiare il competitor.

"Una liberazione"

Il risultato è stato chiaro già da metà pomeriggio, tanto che per Del Bello "è stata una liberazione, una grandissima felicità". Nonostante i sentori fossero abbastanza chiari, dato lo scarto al primo turno e il palese appoggio della maggior parte dei calendiani, l'esponente del Pd a Roma Today spiega che "non è mai cosa facile riconfermarsi, vista la condizione politica degli ultimi 5 anni, poi con un risultato così ampio fa enormemente piacere". L'importanza poi della vittoria di Roberto Gualtieri non è dettaglio secondario: "E' la condizione minima per essere efficaci e veloci - continua Del Bello - per risolvere tante questioni in sospeso. Proprio stamattina mi ha chiamato la presidente del Mercato Italia, questo testimonia che non ho mai smesso di lavorare, è tutto in continuità. Finalmente potremo gestire in condivisione i temi importanti del territorio, dalla movida alle ville storiche passando per la cura delle aree verdi".

Per la giunta bisogna attendere

"Non posso dare alcuna conferma". Questa è la risposta della presidente rispetto ai nomi di chi comporrà la squadra di governo del territorio. "Mi prendo una settimana - prosegue - poi dopo lunedì li ufficializzerò, per adesso voglio riflettere e fare gli incontri necessari. Di sicuro voglio persone capaci, che prendano l'impegno come un lavoro a tempo pieno, che abbiano voglia di farlo e siano presenti sul territorio, questi sono prerequisiti che chiederò a tutti".

Gli obiettivi dei prossimi tre mesi

Prima di tutto una delibera per l'istituzione del Laboratorio della Cittadinanza "per rendere sistematico il rapporto con i residenti del territorio, assumendolo come impegno vero e formalizzato". Ci sono poi i fondi del Bilancio 2021 da impegnare "entro la fine dell'anno, per poter mettere a gara per esempio la biblioteca di via della Lega Lombarda, mentre entro fine ottobre ci sarà il bando per l'impianto sportivo di via Como e poi l'inaugurazione del parco di via De Lollis, oltre alla pedonalizzazione di piazza Mincio". A metà novembre, come già annunciato prima del ballottaggio, inizieranno i lavori di messa in sicurezza del parcheggio di via Chiana: "Poi dovremo discutere con il Dipartimento Mobilità per la gestione - spiega Del Bello - visto che gli operatori dell'adiacente mercato si sono proposti da tempo". Ma l'obiettivo numero 1, quello che non solo dal II Municipio ma da tutti i territori aspettano, è quello della delibera sul decentramento amministrativo: "Ce la aspettiamo - conclude la minisindaca - si può fare entro fine anno, accompagnata ovviamente da risorse e personale. In 5 anni potremo risolvere molte cose messe già in campo, molti dei cambiamenti li impronteremo nei prossimi 24 mesi".

Chi è Francesca Del Bello

Nata a Roma nel 1972, ha iniziato a interessarsi di politica negli anni incui frequentava il liceo Tasso. Si è laureata in Lettere alla Sapienza con una tesi in Storia greca. Negli anni scorsi è stata consigliera e Vicepresidente dell’ex III Municipio; da giugno 2016 è Presidente del II Municipio. A 25 anni è stata eletta per la prima volta al Consiglio dell’ex terzo Municipio di Roma e negli anni successivi è stata vicepresidente e assessora dello stesso. Esperienze istituzionali che le hanno insegnato l’importanza e la complessità della politica in un ente di prossimità, quello più vicino alle esigenze dei cittadini e delle cittadine. Negli anni successivi è stata Segretaria del circolo Pd di San Lorenzo e ha lavorato alla Regione Lazio dove ha potuto approfondire le questioni concernenti il sociale e la cultura. Nel 2016, dopo aver vinto le primarie, è stata eletta Presidente del II Municipio.